- Asayiş

Elektrik arızası Bolu’da orman yangınına neden oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, elektrik direğinden kaynaklanan bir arıza sonucu kıvılcımlar ormanlık alana sıçradı. Hızlı müdahale sayesinde büyük bir felaket önlendi.

İhlas Haber Ajansı
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Elektrik arızası Bolu’da orman yangınına neden oldu mask
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Hızlı ve Etkili Müdahale

Taşçılar köyünde yaşanan olayda, ana elektrik hattındaki bir arızadan dolayı elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar, kuru otları tutuşturdu. Kısa süre içerisinde yayılan alevler, bölge sakinlerinin dikkatini çekti ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler olay yerine sevk edildi.

Vatandaşların Dikkati Felaketi Önledi

Bölge sakinlerinin hızlı farkındalığı ve acil durum ekiplerine yapılan çabuk bildirim, yangının daha da büyümesini engelledi. Mudurnu çevresindeki ormanlık alanlar, sık sık benzer tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle, vatandaşların duyarlılığı ve ekiplerin hızlı müdahalesi hayati önem taşımaktadır.Elektrik arızası Bolu’da orman yangınına neden oldu

Yangın Kontrol Altında

Arazözlerin erken müdahalesi ve bölge sakinlerinin yardımıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Mudurnu ilçesi, bu sayede büyük bir orman yangınından kurtulmuş oldu. Olayın ardından yetkililer, benzer durumların önlenmesi için gerekli önlemlerin artırılacağını duyurdu.
# mudurnu

25 Nis 2024 - 09:32 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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