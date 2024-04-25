27 Nisan 2024 Cumartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Mudurnu, Mengen, Kıbrıscık dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

27 Nisan 2024 Cumartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MERKEZ
|ALAGÖZLER, ASAGI, AŞAĞI, AVDAN, BAYRAMLAR, CAMILIBÖLÜK, CAMİLİBÖLÜK, ÇATAK, ESELER, GEDİKLER, GÖL, GÖVEM, KARAMANYAKA, KÖSELER, MERKEZ, MUSTAFA, PİROĞLU, SOFTALAR, TATARLAR, TEKELER, YUKARI
|ALAGÖZLER MAHALLE YOLU, AVDAN KÖYÜ YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, CAMILIBÖLÜK MAHALLE YOLU, CAMİLİBÖLÜK, ÇATAK MAHALLE YOLU, ÇEPNI ASAGI MAHALLE YOLU, ÇEPNİ KÖYÜ, ÇEPNİ KÖYÜ AŞAĞI MAH, ÇEPNİ KÖYÜ GÖL MAH, ÇEPNİ KÖYÜ YOLU, ESELER MAHALLE YOLU, GÖL MAHALLE YOLU, GÖVEM KÖYÜ YOLU, GÖVEM KÖYÜ_HANYERİ, MUSTAFA VEHBI KOÇ MAHALLE YOLU, PELİTÇİK, PELİTÖZÜ KÖYÜ GEDİKLER MAH, PİOĞLU SOFTALAR, PİROĞLU KÖYÜ TEKELER MAH, PİROĞLU KÖYÜ YOLU, PİROĞLUKÖYÜ SOFTALAR MAH, SOFTALAR MAHALLE YOLU, TATARLAR MAHALLE YOLU, YENISEFA ASAGI MAHALLE YOLU, YENISEFA KÖY YOLU, YENISEFA YUKARI MAHALLE YOLU, YENİ SEFA YUKARI MAH, YENİSEFA ESELER MEVKİ, YENİSEFA KÖYÜ, YENİSEFA KÖYÜ YEŞİLÇATI SİTESİ, YENİSEFA KÖYÜ YOLU
|27.04.2024
|14:00
|16:30
|BOLU
|MERKEZ
|AKTAŞ, DEMİRCİLER, MERKEZ
|DEMIRCILER KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ, DEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, NARVEN TERMAL KASABA BOLU DEVR, ŞEHİT SELEN PAŞA CD.
|27.04.2024
|09:30
|12:00
|BOLU
|MUDURNU
|KARAÇOMAK, MERKEZ, TAŞKESTİ
|ABANT YOLU CD., ABANTYOLU CAMI, ADA 1, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, CUMHURIYET 1, CUMHURIYET/1, CUMHURİYET 1 SK., CUMHURİYET CD.
|27.04.2024
|10:00
|15:30
|BOLU
|MENGEN
|CAZLAR
|CAZLAR KÖYÜ YOLU, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, PAZARKÖY CD.
|27.04.2024
|15:30
|17:00
|BOLU
|MENGEN
|ASAGI, ASAGI KARSI
|ASAGI KARSI MAHALLE YOLU, ÇUBUK KÖYÜ AŞAĞI MAH
|27.04.2024
|10:00
|17:30
|BOLU
|MERKEZ
|KARAMANLAR ÇATAK-KIZILAĞIL, KIZILAĞIL, MERKEZ
|AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AĞAÇÇILAR KÖYÜ YAYLAS, AT YAYLASI, KILIÇARSLAN YAYLASI, KIZILAGIL KÖY YOLU
|27.04.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|KIBRISCIK
|DEVECİ
|DEVECİ KÖYÜ YOLU
|27.04.2024
|13:30
|15:30
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.