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27 Nisan 2024 Cumartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Mudurnu, Mengen, Kıbrıscık dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

27 Nisan 2024 Cumartesi Bolu Merkez, Mudurnu, Mengen, Kıbrıscık dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
27 Nisan 2024 Cumartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Mudurnu, Mengen, Kıbrıscık dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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27 Nisan 2024 Cumartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMERKEZ ALAGÖZLER, ASAGI, AŞAĞI, AVDAN, BAYRAMLAR, CAMILIBÖLÜK, CAMİLİBÖLÜK, ÇATAK, ESELER, GEDİKLER, GÖL, GÖVEM, KARAMANYAKA, KÖSELER, MERKEZ, MUSTAFA, PİROĞLU, SOFTALAR, TATARLAR, TEKELER, YUKARI ALAGÖZLER MAHALLE YOLU, AVDAN KÖYÜ YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, CAMILIBÖLÜK MAHALLE YOLU, CAMİLİBÖLÜK, ÇATAK MAHALLE YOLU, ÇEPNI ASAGI MAHALLE YOLU, ÇEPNİ KÖYÜ, ÇEPNİ KÖYÜ AŞAĞI MAH, ÇEPNİ KÖYÜ GÖL MAH, ÇEPNİ KÖYÜ YOLU, ESELER MAHALLE YOLU, GÖL MAHALLE YOLU, GÖVEM KÖYÜ YOLU, GÖVEM KÖYÜ_HANYERİ, MUSTAFA VEHBI KOÇ MAHALLE YOLU, PELİTÇİK, PELİTÖZÜ KÖYÜ GEDİKLER MAH, PİOĞLU SOFTALAR, PİROĞLU KÖYÜ TEKELER MAH, PİROĞLU KÖYÜ YOLU, PİROĞLUKÖYÜ SOFTALAR MAH, SOFTALAR MAHALLE YOLU, TATARLAR MAHALLE YOLU, YENISEFA ASAGI MAHALLE YOLU, YENISEFA KÖY YOLU, YENISEFA YUKARI MAHALLE YOLU, YENİ SEFA YUKARI MAH, YENİSEFA ESELER MEVKİ, YENİSEFA KÖYÜ, YENİSEFA KÖYÜ YEŞİLÇATI SİTESİ, YENİSEFA KÖYÜ YOLU27.04.202414:0016:30
BOLUMERKEZ AKTAŞ, DEMİRCİLER, MERKEZ DEMIRCILER KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ, DEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, NARVEN TERMAL KASABA BOLU DEVR, ŞEHİT SELEN PAŞA CD.27.04.202409:3012:00
BOLU MUDURNU KARAÇOMAK, MERKEZ, TAŞKESTİ ABANT YOLU CD., ABANTYOLU CAMI, ADA 1, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, CUMHURIYET 1, CUMHURIYET/1, CUMHURİYET 1 SK., CUMHURİYET CD.27.04.202410:0015:30
BOLUMENGEN CAZLAR CAZLAR KÖYÜ YOLU, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, PAZARKÖY CD.27.04.202415:3017:00
BOLUMENGEN ASAGI, ASAGI KARSI ASAGI KARSI MAHALLE YOLU, ÇUBUK KÖYÜ AŞAĞI MAH27.04.202410:0017:30
BOLUMERKEZ KARAMANLAR ÇATAK-KIZILAĞIL, KIZILAĞIL, MERKEZ AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AĞAÇÇILAR KÖYÜ YAYLAS, AT YAYLASI, KILIÇARSLAN YAYLASI, KIZILAGIL KÖY YOLU27.04.202409:0015:30
BOLUKIBRISCIK DEVECİ DEVECİ KÖYÜ YOLU27.04.202413:3015:30

# nisan, tarih, mudurnu

25 Nis 2024 - 09:30 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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