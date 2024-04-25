Bolu Gerede Spor Kulübü, Oturarak Voleybol 1. Liginde zirveye yükseldi

Karabük'te gerçekleştirilen Oturarak Voleybol 1. Lig müsabakalarında Bolu Gerede Spor Kulübü, rakiplerini geride bırakarak liderliği ele geçirdi. A ve B gruplarında yapılan karşılaşmalarda Bolu Gerede, özellikle B Grubu'nda üstün bir performans sergileyerek zirveye yerleşti.

Oturarak Voleybol'da heyecan dorukta

Oturarak Voleybol branşı, yaklaşık bir yıl önce Türkiye Voleybol Federasyonu bünyesine katıldıktan sonra ilk kez böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Karabük'te düzenlenen turnuva, spor dalının ülkedeki gelişimini gözler önüne serdi. Toplamda 12 takımın katıldığı müsabakalarda her takım, kadrosunda ortalama 10 oyuncu ile mücadele etti.

Bolu Gerede'den Süper Lig hedefi

Bolu Gerede Spor Kulübü, grup müsabakalarını lider olarak tamamlamanın verdiği moral ve özgüven ile mayıs ayında yapılacak finallere odaklanmış durumda. Final etabı sonrasında başarılı olan iki takım, Oturarak Voleybol Süper Ligi’ne yükselme şansını yakalayacak.

Federasyon ve yerel yönetimlerden tam destek

Türkiye Voleybol Federasyonu Oturarak Voleybol Koordinatörü Onur Hoşnut, Karabük’teki organizasyonun başarıyla tamamlandığını belirtti. Ayrıca, Türkiye Voleybol Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın ve yerel yönetimlerin desteğinin, bu yeni branşın daha da ileri gitmesine olanak sağlayacağını vurguladı. Hoşnut, birkaç hafta sonra Süper Lig müsabakaları için tekrar Karabük’e geleceklerini de sözlerine ekledi.

Bolu ve Gerede'nin gururu

Bolu Gerede Spor Kulübü'nün bu başarısı, hem Bolu hem de Gerede için büyük bir gurur kaynağı. Spor kulübü, bölgenin tanıtımına ve genç sporcuların teşvik edilmesine katkı sağlayarak gelecek vaat eden bir yıldız olarak parlamaya devam ediyor.