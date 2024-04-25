- Gündem

Biden'ın TikTok yasağına karşı TikTok SEO’su Shou Zi Chew: “Hiçbir Yere Gitmiyoruz”

TikTok CEO'su Shou Zi Chew, Joe Biden'ın platformu yasaklama kararına karşı çıkarak, "İçiniz rahat olsun, gitmiyoruz" dedi. Anayasa ve gerçeklerle donanmış yasal mücadeleleri hakkında bilgi verdi.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Biden'ın TikTok yasağına karşı TikTok SEO’su Shou Zi Chew: “Hiçbir Yere Gitmiyoruz” mask
Biden'ın TikTok yasağına karşı TikTok SEO’su Shou Zi Chew: “Hiçbir Yere Gitmiyoruz”
Biden'ın TikTok yasağına karşı TikTok SEO’su Shou Zi Chew: “Hiçbir Yere Gitmiyoruz”
+3
Haber albümü için resme tıklayın

TikTok Yasağı Karşısında Direniş

ABD Başkanı Joe Biden tarafından onaylanan ve sosyal medya devi TikTok'a yönelik ciddi kısıtlamalar getiren yeni yasayla ilgili gelişmeler devam ediyor. Biden yönetimi, Çin merkezli şirketin ABD operasyonlarını başka bir şirkete satması gerektiğini belirten yasayı imzaladı. Eğer 270 gün içinde bu satış gerçekleşmezse, TikTok ABD'de tamamen yasaklanacak.

Biden'ın TikTok yasağına karşı TikTok SEO’su Shou Zi Chew: “Hiçbir Yere Gitmiyoruz”

 Shou Zi Chew'dan Güven Veren Açıklamalar

TikTok CEO'su Shou Zi Chew, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte başlattıkları yasal mücadelede umutlu olduklarını ve zafer beklediklerini dile getirdi. Shou, "İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz. Gerçekler ve Anayasa bizim tarafımızda ve yine galip gelmeyi umuyoruz," şeklinde konuştu. Bu ifadeler, hem TikTok kullanıcılarına hem de şirketin çalışanlarına yönelik güçlü bir güven mesajı olarak değerlendiriliyor.

Biden'ın TikTok yasağına karşı TikTok SEO’su Shou Zi Chew: “Hiçbir Yere Gitmiyoruz”

 Yasanın Detayları ve Muhtemel Etkileri

ABD yönetiminin TikTok'a yönelik aldığı bu karar, uluslararası ticaret ve siber güvenlik konularında yeni bir döneme işaret ediyor. Yasa, TikTok'un ABD içindeki varlıklarını satmaması durumunda uygulamanın yasaklanmasını öngörüyor. Bu durum, milyonlarca kullanıcıyı ve birçok dijital pazarlama stratejisini doğrudan etkileyebilir.Biden'ın TikTok yasağına karşı TikTok SEO’su Shou Zi Chew: “Hiçbir Yere Gitmiyoruz”

TikTok'un Yasal Yollara Başvurusu

TikTok'un ABD'deki operasyonlarını sürdürebilmesi için hukuki yollarla mücadele etmesi bekleniyor. Shou Zi Chew ve ekibinin, yasanın Anayasaya aykırı olduğunu ve gerçeklerin TikTok'un lehine olduğunu savunarak, yasal süreci olumlu yönde ilerletmeye çalışacakları öngörülüyor.Biden'ın TikTok yasağına karşı TikTok SEO’su Shou Zi Chew: “Hiçbir Yere Gitmiyoruz”

Kullanıcı ve İşletmeler Üzerindeki Etkiler

TikTok, geniş bir kitleye sahip olması nedeniyle, yasaklanması durumunda hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için ciddi sonuçlar doğurabilir. Pek çok işletme, pazarlama ve reklam stratejilerini TikTok üzerinden yürütmekte, bu platform aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmaktadır. Ayrıca, içerik üreticileri için de önemli bir gelir kaynağı olan TikTok'un yasaklanması, bu kesimleri doğrudan etkileyebilir.Biden'ın TikTok yasağına karşı TikTok SEO’su Shou Zi Chew: “Hiçbir Yere Gitmiyoruz”

Anayasa ve Gerçeklerin Rolü

Shou Zi Chew, yaptığı açıklamalarda Anayasa ve gerçeklerin TikTok'un yanında olduğunu belirterek, bu iki temel unsuru yasal mücadelelerinde önemli bir dayanak olarak kullanacaklarını ifade etti. Bu, TikTok'un yasaklanma ihtimaline karşı koyabileceği en güçlü argümanlardan biri olarak görülüyor.

ABD'deki bu yasal düzenlemenin sonuçları şu an için belirsizliğini korumakla birlikte, TikTok ve CEO Shou Zi Chew, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ve platformun ABD'deki faaliyetlerine devam edeceğini açıkça ifade etmişlerdir. İlerleyen günlerde, yasal süreçlerin nasıl ilerleyeceği ve TikTok'un ABD pazarındaki konumunun ne olacağı merak konusu olmaya devam edecek.

# uluslararası, Medya

25 Nis 2024 - 10:17 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL