Mercedes G serisi elektrikli modeliyle fiyat/performans rekoru kırıyor! Yeni Mercedes-Benz G 580 fiyatı ve özellikleri neler?

Dünya Sahnesinde Yenilikçilik: Mercedes-Benz'in Çin'de Gövde Gösterisi

Mercedes-Benz, Auto China 2024 fuarında otomotiv dünyasına yön veren yeniliklerle dikkat çekiyor. 25 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında Şanghay'da düzenlenen bu prestijli etkinlik, Mercedes-Benz'in sektördeki liderliğini pekiştiren bir platform olarak öne çıkıyor. Fuar, Mercedes-Benz'in iki yeni modelinin dünya prömiyerine ev sahipliği yapıyor; bu modeller arasında yüksek performanslı yeni Mercedes AMG GT 63 S E PERFORMANCE ve tamamen elektrikli yeni G-Serisi bulunuyor.

Teknolojik Üstünlük ve Zarafet: Yeni Mercedes-Benz Modelleri Göz Kamaştırıyor

Mercedes-Benz, Auto China 2024'te, aralarında yeni G 580 modelinin de bulunduğu, çığır açan araçlarını tanıtıyor. Bu yeni modeller, hem tasarım hem de performans açısından Mercedes-Benz'in öncü rolünü pekiştiriyor. Yeni G 580, EQ Teknolojisi ile donatılmış olarak geleneğin modern yorumu olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, fuarın öne çıkan diğer modelleri arasında Concept CLA Class ve güncellenmiş tamamen elektrikli EQS Saloon yer alıyor.

İkonik G-Serisi: Elektrikli Geleceğe Adım Atıyor

45 yılı aşkın süredir otomobil severlerin gözdesi olan G-Serisi, tamamen elektrikli yeni modeli ile çevre dostu bir dönüşüm geçiriyor. Yeni G 580, dış tasarımda opsiyonel siyah panelli radyatör ızgarası ile dikkat çekici bir görünüme kavuşurken, geleneksel motorlu modellerden ayırt edici özelliklerle ayrılıyor. Bu özellikler arasında, aracın aerodinamik performansını artıran yeni A sütunu kaplaması ve tavan spoileri bulunuyor.

Ar-Ge'de Büyüme: Mercedes-Benz'in Şanghay'daki Yenilik Merkezi Genişliyor

Mercedes-Benz, Çin'deki varlığını ve pazardaki güvenini pekiştirmek amacıyla Şanghay'daki Ar-Ge merkezini genişletiyor. Bu hamle, şirketin yenilikçi teknolojilere ve sürdürülebilir otomotiv çözümlerine olan bağlılığını gösteriyor. Genişletilen tesisler, Mercedes-Benz'in küresel inovasyon ağının önemli bir parçası olarak hizmet verecek.

Türkiye Pazarında Yenilik Rüzgarları: Yeni G 580'in Satışa Sunulması

Eylül ayından itibaren Türkiye'deki Mercedes-Benz severler, yeni elektrikli G-Serisi modeli G 580'i satın alma fırsatına kavuşacak. Bu model, hem tasarım hem de teknoloji alanında yeni standartlar belirleyerek, kullanıcılarına üst düzey bir sürüş deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Türkiye Fiyatı Ne Olacak?

Tamamen elektrikli Mercedes-Benz G Serisi'nin Türkiye pazarındaki fiyat etiketi, başlangıç olarak 142 bin 622 euro olarak belirlenmiş. Bu model, Türkiye'deki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemelerine göre yüzde 60'lık dilime giriyor. Bu vergi avantajı sayesinde, elektrikli G Serisi, Türkiye'deki G Serisi modelleri arasında en uygun fiyatlı seçenek olarak öne çıkıyor. Bu durum, çevre dostu araçlara olan talebi artırabilir ve elektrikli araç pazarını canlandırabilir.