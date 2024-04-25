Geleneksel sünnet şöleni için kayıtlar başladı! Hemen arayın

Düzce Belediyesi, toplumun sosyal hayatına değer katmayı sürdüren etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek geleneksel sünnet şöleni düzenliyor. Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek olan bu özel etkinlik, çocukları ve aileleri sevindirmeye devam ediyor. Şölen, Düzce Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri arasında yer almakta ve her yıl büyük bir katılım ile gerçekleşmektedir.

Uzman Doktorlar Eşliğinde Hijyenik Sünnet İmkanı

Düzce Belediyesi tarafından organize edilen toplu sünnet şöleni, 4-12 yaş arası çocuklara yönelik olarak planlanmıştır. Şölen, çocukların sağlığını ön planda tutarak, alanında uzman doktorlar eşliğinde hijyenik koşullarda gerçekleştirilecek. Sünnet işlemi sırasında çocuklara belediye tarafından özel olarak hazırlanan sünnet kıyafetleri de verilecek.

Eğlenceli Aktiviteler ve Sünnet Konvoyu

Sünnet şöleni, sadece bir sağlık hizmeti olmanın ötesinde, aynı zamanda bir festival havasında geçecek. Etkinlik sırasında çocuklar için çeşitli ikramlar ve eğlenceli aktiviteler düzenlenecek. Sünnet sonrası gerçekleştirilecek olan fotoğraf çekimi ve sünnet konvoyu ile çocuklar unutulmaz anlar yaşayacak.

Kayıt Bilgileri ve İletişim

Şölene katılmak isteyen aileler, Bahçeşehir bölgesinde bulunan ek hizmet binasındaki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurabilirler. Kayıt için gerekli olan evraklar arasında anne baba ve çocuğun kimlik fotokopisi ile ikametgah belgesi bulunmaktadır. Daha fazla bilgi ve detaylar için 0380 523 01 58 numaralı telefon hattı aranabilir.