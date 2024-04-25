Başkan Tanju Özcan, bakanların seçim sözlerinin peşine düştü

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, Bakan Uraloğlu'nun verdiği trafik iyileştirme sözlerini hatırlatarak, D-100 karayolu kavşakları için somut adımların atılmasını talep etti.

Tanju Özcan bölge müdürüne sordu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Vali Erkan Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen son İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun daha önceki ziyaretinde verdiği trafik iyileştirme sözlerini gündeme getirdi. Başkan Özcan, özellikle D-100 Karayolu üzerindeki kavşaklarda acil müdahale gerektiğini belirterek, bakanın verdiği sözlerin takipçisi oldu.

Başkan Trafik Sorunlarına Dikkat Çekti

Bolu'nun kritik noktalarında yaşanan ölümlü trafik kazalarını azaltmak amacıyla yapılan toplantıda Başkan Özcan, Gölyüzü ve Üniversite kavşaklarında köprülü geçitler veya alt geçitler yapılmasının gerekliliğini vurguladı. Bu talebi, Karayolları 4. Bölge Müdürü Mehmet Fidan tarafından desteklendi ve Bakan Uraloğlu'nun direktifleri doğrultusunda çalışmaların başlatılacağı belirtildi.

Yenilenen Kavşaklar ve Güvenli Bir Gelecek

Mehmet Fidan, toplantıda, Organize Sanayi Kavşağı'ndan Üniversite kavşağına kadar olan 14 kilometrelik bölgede toplamda 12 kavşak bulunduğunu ve bu kavşaklarda dört köprülü geçiş planlandığını açıkladı. Trafik ölçümleri yapılmasıyla, trafik yoğunluğuna göre öncelikli kavşaklar belirlenecek ve kavşak projeleri hazırlanacak.

Proje Zaman Çizelgesi ve Beklentiler

Projelerin ön fizibilitesi 2024 yılında tamamlanacak ve 2025 yılında ihale sürecine geçilmesi planlanıyor. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle Bolu'da trafik akışının daha güvenli ve akıcı hale gelmesi ve ölümlü ile yaralanmalı trafik kazalarının önemli ölçüde azalması hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu'nun Taahhütleri

Bakan Uraloğlu, Bolu ziyareti sırasında, 14 kilometrelik güzergahta en az dört yeni kavşak yapılacağını ve gelişen sanayi tesislerine hizmet verecek şekilde TEM Otoyoluna alternatif giriş çıkış düzenlemesi yapılacağını taahhüt etmişti. Ayrıca, Bolu merkezden geçen günlük 1000 civarında ağır taşıtın yönetimi için bir tır parkı projesi üzerinde çalışılacağını belirtmişti.

Bu adımlar, Bolu'nun altyapısını güçlendirerek, şehir içi ulaşımı daha güvenli ve verimli hale getirecek. Bölge sakinleri, yapılan bu iyileştirmeler sayesinde daha huzurlu ve güvenli bir trafik deneyimi yaşayacak, ve Bolu'nun D-100 Karayolu üzerindeki kavşakları, yapılan bu çalışmalarla birlikte daha modern ve güvenli bir yapıya kavuşacak.