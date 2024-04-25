Bolu ormanları için yenilikçi koruma; İnsansız hava araçları ile yangın ve suçla mücadele

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, son teknoloji İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) tanıtımını ve eğitimini gerçekleştirdi. Bu eğitim, orman yangınları başta olmak üzere, orman suçlarıyla mücadele ve koruma çalışmalarında kullanılmak üzere düzenlendi. İHA'lar, yangınların erken tespiti, yayılma yönlerinin belirlenmesi, gece korumaları ve orman suçlarıyla mücadelede etkili bir araç olarak öne çıkıyor.

İHA'ların Özellikleri ve Kapasiteleri

İHA'lar, orman yangınlarını tespit etmek ve yangınların yayılma yönlerini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca, bu araçlar 8 kilometre yarı çapında belirlenen hedefleri hassas şekilde takip edebilme yeteneğine sahip. İHA'ların entegre termal kameraları sayesinde, gece saatlerinde bile net görüş sağlamaları, bu teknolojinin en dikkat çekici özelliklerinden biridir.

Eğitimin İçeriği ve Katılımcılar

Eğitim, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları tarafından verildi. Aladağ Orman İşletme Müdürü Ahmet Toklu, Mengen Orman İşletme Müdürü Emre Koçak ve diğer işletme müdürlüklerinden işletme müdür yardımcıları ile işletme şefleri katıldı. Ayrıca, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün teknik personeli de eğitime aktif olarak katılım gösterdi. Bu geniş katılım, eğitimin orman yönetimi ve korumasına verilen önemi göstermektedir.

İHA Teknolojisinin Kullanım Alanları

İHA teknolojisi, orman yangınları dışında maden ve izin saha kontrolleri, kaçak hafriyat dökümlerinin takibi, açma ve işgal suçlarının tespiti gibi birçok alanda etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca, kadastro çalışmaları, arama-kurtarma operasyonları, ağaçlandırma faaliyetleri, fidan sayımları, teras ve yol ölçümleri gibi çeşitli çevresel gözlem ve koruma faaliyetlerinde de kullanılıyor.

Eğitimlerin Geleceği ve Beklentiler

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, İHA ve entegre kamera sistemlerini daha verimli kullanabilmek için bu tür eğitimlere devam etme kararı almıştır. Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları'nın verdiği eğitimlerle, katılımcılar bu yeni teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmektedir. Bu eğitimler sayesinde, ormanların korunması ve yönetilmesi daha etkin ve verimli bir hale gelecektir.

Bu yenilikçi adım, Bolu'daki ormanların daha etkin korunmasını sağlayarak, yangınlar ve diğer orman suçlarına karşı mücadelede önemli bir güç kazandıracak. İHA teknolojisinin kullanımı, özellikle yangın sezonlarında ve acil durumlarda ormanların korunmasına büyük katkı sağlayacak ve yönetim kapasitesini artıracaktır.