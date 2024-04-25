İŞKUR, 2024 yılı için Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde yeni personel alımları yapacağını duyurdu. Başvuracak adaylar için detaylı bilgi ve başvuru koşulları burada!

Kimler Başvurabilir?

Başvuracak adayların belirli şartlara uygun olması gerekmektedir:

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı olmamak,

Emekli veya malul aylığı almamak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

Nasıl Başvurulur?

İŞKUR, başvuruları elektronik ortamda, yani e-şube üzerinden kabul edecek. Adaylar, gerekli belgeleri ve bilgileri sisteme yükleyerek başvurularını tamamlayabilirler.

Alım Yapılacak Alanlar ve Kontenjanlar

Her il ve ilçe için ayrı ayrı belirlenen kontenjanlar bulunmaktadır. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden, ilan edilen kontenjanlar ve iş alanları hakkında bilgi alınabilir. Program, özellikle yerel düzeyde toplumun ihtiyaç duyduğu hizmetleri gerçekleştirecek kişileri istihdam etmeyi hedeflemektedir.

İstihdam Süresi ve Koşullar

TYP kapsamında istihdam edilecek personeller, belirlenen projelerde geçici sürelerle çalışacaklar. Bu süreler ve çalışma koşulları projenin ihtiyaçlarına göre şekillenecek. İŞKUR, bu programlarla hem iş arayanlara geçici bir istihdam olanağı sunmakta hem de toplumsal fayda sağlamak amacı gütmektedir.

İş arayan vatandaşların bu fırsatlardan yararlanmak için belirtilen tarihler arasında başvurularını yapmaları ve koşulları dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Bu programlar, katılımcılara yeni beceriler kazanma ve iş tecrübesi edinme şansı sunarak iş piyasasında daha rekabetçi hale gelmelerine yardımcı olmaktadır.