- Ekonomi

İŞKUR, 2024 yılı için Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde yeni personel alımları yapacağını duyurdu. Başvuracak adaylar için detaylı bilgi ve başvuru koşulları burada!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2024 yılında Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel alımı gerçekleştirecek. Bu program, toplumun çeşitli kesimlerine hizmet edecek projelerde geçici süreyle istihdam olanağı sağlamayı amaçlıyor.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
İŞKUR, 2024 yılı için Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde yeni personel alımları yapacağını duyurdu. Başvuracak adaylar için detaylı bilgi ve başvuru koşulları burada! mask
İŞKUR, 2024 yılı için Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde yeni personel alımları yapacağını duyurdu. Başvuracak adaylar için detaylı bilgi ve başvuru koşulları burada!
İŞKUR, 2024 yılı için Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde yeni personel alımları yapacağını duyurdu. Başvuracak adaylar için detaylı bilgi ve başvuru koşulları burada!
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Kimler Başvurabilir?

Başvuracak adayların belirli şartlara uygun olması gerekmektedir:

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı olmamak,

Emekli veya malul aylığı almamak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

İŞKUR, 2024 yılı için Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde yeni personel alımları yapacağını duyurdu. Başvuracak adaylar için detaylı bilgi ve başvuru koşulları burada!

Nasıl Başvurulur?

İŞKUR, başvuruları elektronik ortamda, yani e-şube üzerinden kabul edecek. Adaylar, gerekli belgeleri ve bilgileri sisteme yükleyerek başvurularını tamamlayabilirler.

Alım Yapılacak Alanlar ve Kontenjanlar

Her il ve ilçe için ayrı ayrı belirlenen kontenjanlar bulunmaktadır. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden, ilan edilen kontenjanlar ve iş alanları hakkında bilgi alınabilir. Program, özellikle yerel düzeyde toplumun ihtiyaç duyduğu hizmetleri gerçekleştirecek kişileri istihdam etmeyi hedeflemektedir.İŞKUR, 2024 yılı için Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde yeni personel alımları yapacağını duyurdu. Başvuracak adaylar için detaylı bilgi ve başvuru koşulları burada!

İstihdam Süresi ve Koşullar

TYP kapsamında istihdam edilecek personeller, belirlenen projelerde geçici sürelerle çalışacaklar. Bu süreler ve çalışma koşulları projenin ihtiyaçlarına göre şekillenecek. İŞKUR, bu programlarla hem iş arayanlara geçici bir istihdam olanağı sunmakta hem de toplumsal fayda sağlamak amacı gütmektedir.İŞKUR, 2024 yılı için Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde yeni personel alımları yapacağını duyurdu. Başvuracak adaylar için detaylı bilgi ve başvuru koşulları burada!

İş arayan vatandaşların bu fırsatlardan yararlanmak için belirtilen tarihler arasında başvurularını yapmaları ve koşulları dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Bu programlar, katılımcılara yeni beceriler kazanma ve iş tecrübesi edinme şansı sunarak iş piyasasında daha rekabetçi hale gelmelerine yardımcı olmaktadır.

# emekli

25 Nis 2024 - 12:00 - Ekonomi

Mahreç  Sadiye Dura

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