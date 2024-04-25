Bolu'da su yönetimi devrimi: Dörtdivan Tekke Barajı faaliyete hazır

Bolu'nun Dörtdivan ilçesi, uzun süredir beklenen ve bölgenin su ihtiyacını önemli ölçüde karşılaması beklenen Dörtdivan Tekke Barajı'nın tamamlanmasıyla yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. On yıllık bir inşaat sürecinin ardından, barajın gövde yapısı tamamlandı ve su tutma işlemine bu yıl sonunda başlanması planlanıyor.

On Yılın Ardından Ulaşılan Dönüm Noktası

2014 yılında yapımına başlanan ve 10 yıl boyunca 9 farklı bakanın görev aldığı süreçte, birçok zorlukla mücadele edilerek inşa edilen Tekke Barajı, Bolu için stratejik bir yatırım olarak görülüyor. DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu'nun açıklamalarına göre, baraj şu anda %75 tamamlanma oranına ulaşmış durumda. Yıl sonuna kadar kalan inşaatın tamamlanması ve su tutma işleminin başlaması hedefleniyor.

Barajın Kapasitesi ve Ekonomik Etkisi

Dörtdivan Belediye Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Tekke Barajı'nın gövde hacmi 1 milyon 718 bin m3 olup, 53 milyon m³ su depolama kapasitesine sahip. Barajın toplam yatırım maliyeti ise 101 milyon TL olarak belirlenmiş. Bu yatırım, Gerede ve Dörtdivan başta olmak üzere çevre ilçeler için de içme suyu ve sulama suyu sağlama kapasitesini artıracak.

Geleceğe Yatırım: Baraj ve Bölge İçin Beklentiler

Yaroğlu, barajın tamamlanması için gerekli olan 150 milyon liralık bütçenin yanı sıra, ek olarak 250 milyon lira daha talep edildiğini belirtti. Bu ödeneklerin zamanında sağlanması durumunda barajın yıl sonu itibarıyla hedeflenen işlevleri yerine getirmeye başlayacağı vurgulandı. Tekke Barajı'nın tam faaliyete geçmesiyle Bolu'nun içme suyu ve tarım alanlarındaki su ihtiyacının büyük ölçüde giderilmesi bekleniyor.

Bu kritik projenin tamamlanması, bölgenin ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlayacak ve uzun vadede Bolu'nun kalkınmasına önemli bir ivme kazandıracak.