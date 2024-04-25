Yaz saati uygulamasına geçilecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı analizlerin GMT+3 saat diliminin sürekli kullanılmasının birçok avantaj sağladığını gösterdiğini belirtti. Bakan Bayraktar, bu durumun ülkenin genelinde gün ışığından daha fazla yararlanılmasını ve enerji verimliliğinin artırılmasını sağladığını ifade etti.

Sağlık ve enerji tasarrufu üzerine olumlu etkiler

Yaz saati uygulamasının sabitlenmesi, vatandaşların sağlığı üzerinde de olumlu etkiler yaratıyor. Saat değişikliklerinin yol açtığı stres, kaygı ve depresyon gibi negatif sağlık etkilerinin azaldığı gözlemlendi. Bakan Bayraktar, sabit saat uygulamasının, özellikle kış aylarında, akşam saatlerinde erken karanlıkla karşılaşılma süresini azaltarak psikolojik ve fiziksel sağlık üzerinde olumlu bir etki yarattığını belirtti.

Ekonomik faydalar ve enerji verimliliği

Ekim 2016'dan bu yana uygulanan yaz saati düzenlemesi, Türkiye'nin enerji tüketiminde büyük bir düşüşe sebep oldu. Bakan Bayraktar, bu süre zarfında yaklaşık 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını, bunun da üç zamanlı tarifelerde yaklaşık 15,48 milyar lira mali tasarrufa eşdeğer olduğunu açıkladı. Bu, yaz saati uygulamasının ekonomik açıdan da ülkeye büyük katkılar sağladığını gösteriyor.

Sosyal yaşamda pozitif yansımalar

Yaz saati uygulamasının sabitlenmesi, sosyal yaşama da olumlu katkıda bulunuyor. Vatandaşlar akşam saatlerinde daha fazla gün ışığından yararlanabiliyor, bu da günlük yaşam kalitesini artırıyor. Bu durum, iş çıkışı saatlerinde daha aydınlık ortamlarda sosyal etkinliklerin ve spor faaliyetlerinin yapılabilmesine olanak tanıyor.

Gelecekte sabit saat uygulamasının sürdürülmesi

Bakan Bayraktar, mevcut saat uygulamasının avantajlarını göz önünde bulundurarak, bu politikanın sürdürüleceğini ve değişiklik yapılmayacağını vurguladı. Bu karar, enerji verimliliği, sağlık ve günlük yaşam kalitesi gibi alanlarda sağlanan kazanımların devam etmesini sağlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları, Türkiye'nin saat uygulamaları konusunda stratejik bir karar verdiğini ortaya koyuyor. Sabit saat politikası, hem ekonomik hem de sosyal faydalar sağlayarak Türkiye'nin enerji politikalarında önemli bir rol oynamaya devam edecek.