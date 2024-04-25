25 Nis 2024 - 17:00- Gündem G:

Bolu, Düzce, Bursa, Ankara’ya yollayacaklardı, Üsküdar'da 1.5 ton kaçağı yakalandı

İstanbul Üsküdar'da gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda 1.5 ton kaçak midye ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilere ağır ceza verildi, midyeler doğal ortama dönüş yaptı.

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Bolu, Düzce, Bursa, Ankara’ya yollayacaklardı, Üsküdar'da 1.5 ton kaçağı yakalandı mask
Bolu, Düzce, Bursa, Ankara’ya yollayacaklardı, Üsküdar'da 1.5 ton kaçağı yakalandı
Bolu, Düzce, Bursa, Ankara’ya yollayacaklardı, Üsküdar'da 1.5 ton kaçağı yakalandı
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Üsküdar ilçesindeki Kuzguncuk Mahallesi kıyıları, kaçak midye avcılarına sahne oldu. Polis ekiplerinin gece yarısı düzenlediği operasyonda, toplamda 1.5 ton kaçak midye ele geçirildi. Yakalanan bu ürünlerin Düzce, Bolu ve Ankara gibi illere yasadışı yollardan midye dolma olarak sevk edildiği ortaya çıktı.

Bolu, Düzce, Bursa, Ankara’ya yollayacaklardı, Üsküdar'da 1.5 ton kaçağı yakalandı

Sabaha Karşı Dev Operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar sahilinde düzenledikleri sabah operasyonuyla, 75 çuval içerisinde toplam 1.5 ton kaçak midye buldular. Deniz polisinin titiz çalışmaları sonucu, yasak bölgede avlanan bu midyeler, kaçakçılara büyük bir darbe vurdu.

Bolu, Düzce, Bursa, Ankara’ya yollayacaklardı, Üsküdar'da 1.5 ton kaçağı yakalandı

Avcılara Ağır Ceza: 52 Bin Lira

İki şüpheli A.B. ve V.A.'nın polis tarafından gözaltına alındığı ve kaçak midye avcılığı yapmaktan dolayı işlem başlatıldığı bildirildi. Şüphelilere toplamda 52 bin 484 lira idari para cezası kesilirken, ele geçirilen midyelerin ekosisteme zarar vermeden denize geri bırakıldığı açıklandı.
Bolu, Düzce, Bursa, Ankara’ya yollayacaklardı, Üsküdar'da 1.5 ton kaçağı yakalandı

Midye Tüketimi ve Sağlık

Midye tüketiminin yararları ve zararları sıkça tartışılıyor. Besleyici olmasına rağmen, aşırı ve kontrolsüz tüketiminin kolesterol, kan şekerinde dengesizlik ve kilo artışına yol açabileceği, ağır metal içeriğinden dolayı zehirlenmelere neden olabileceği belirtiliyor. Sağlık için midye tüketiminin dengeli olması gerektiği vurgulanıyor.Bolu, Düzce, Bursa, Ankara’ya yollayacaklardı, Üsküdar'da 1.5 ton kaçağı yakalandı

Metropol Şehirler için Kaçak Midye Tehlikesi

Buluşan midyelerin, Bolu, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere piyasaya sürülmek üzere toplandığı anlaşıldı. Kaçak yollardan metropollere ulaştırılmaya çalışılan midyeler, bu operasyonla bir kez daha gündeme geldi.

# ankara, düzce, istanbul, polis

25 Nis 2024 - 17:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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