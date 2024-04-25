Yalçın Kayan kim durdurabilir? Göztepe'nin skorer yıldızından muhteşem performans!

Göztepe'nin genç yeteneği Yalçın Kayan, bu sezon gösterdiği üstün performansla takımının en çok gol atan oyuncusu oldu. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ligde attığı 9 golle adından sıkça söz ettiriyor.

Kayan'dan çift gol

Geçtiğimiz hafta sonu Giresunspor ile yapılan maçta Kayan, rakip ağları iki kez havalandırarak ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti. Bu gollerle Göztepe'nin skor yükünü çeken Yalçın Kayan, Eyüpspor, Bandırmaspor, Adanaspor, Tuzlaspor ve Altay'a karşı da önemli goller kaydetti. Özellikle Tuzlaspor ve Altay maçlarında attığı ikişer golle takımının puan kazanmasında kritik rol oynadı.

Göztepe'nin demirbaşı

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 31 lig maçına çıkan Kayan, toplamda 2,459 dakika sahada kalarak takımının en fazla süre alan üçüncü oyuncusu oldu. Bu süreçte sadece kaleci Mateusz Lis (2,700 dakika) ve Ogün Bayrak (2,510 dakika) ondan daha fazla sahada kaldılar. Yalçın Kayan'ın sahadaki varlığı ve skorer kimliği, Göztepe'nin ligdeki performansına doğrudan etki ediyor.