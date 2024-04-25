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Bolu’yu Bangkok'ta temsil edecekler

Antalya'daki Türkiye Şampiyonası'nda Bolulu 2 altın, 3 bronz madalya kazandı. Ceren Bağcı ve Selin Nur Kazan, Eylül'de Bangkok'ta Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Mustafa Aykan
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Bolu’yu Bangkok'ta temsil edecekler mask
Bolu’yu Bangkok'ta temsil edecekler
Bolu’yu Bangkok'ta temsil edecekler
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16-21 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Bekir Özer Gençler, U23 ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Bolulu sporcular, ulusal arenada büyük bir başarıya imza attı. Genç yetenekler toplamda 2 altın ve 3 bronz madalya olmak üzere 5 madalya kazanarak Bolu’nun gururu oldu.

Altın madalyalı şampiyonlar

Ceren Bağcı ve Selin Nur Kazan, şampiyonada üstün performanslarını sergileyerek altın madalyanın sahibi oldular. Her iki sporcu da kategorilerinde rakiplerine üstünlük sağlayarak Türkiye şampiyonu unvanını elde etti. Bu başarıları, onların sadece Ülke düzeyinde değil, aynı zamanda uluslararası alanda da dikkat çeken sporcular olduğunu kanıtladı.

Bolu’yu Bangkok'ta temsil edecekler

Bronz madalya ile taçlandırılan performanslar

Eda Hemiş, Aybars Başar ve Serra Nur Gençcan ise şampiyonada gösterdikleri kıyasıya mücadele ile bronz madalya kazandılar. Bu başarılı sporcular, kategorilerindeki zorlu rekabette kendilerini kanıtlama fırsatı buldu.

Bolu’yu Bangkok'ta temsil edecekler

Sporcular Dünya sahnesinde

11-20 Eylül 2024 tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek olan Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Ceren Bağcı ve Selin Nur Kazan, Bolu’yu ve bayrağımızı temsil edecekler. Bu genç sporcular, uluslararası platformda Türkiye'nin spor alanındaki yetenek ve başarılarını sergileme fırsatı bulacaklar.

Bolu’yu Bangkok'ta temsil edecekler

Antalya'dan Bangkok'a uzanan başarı

Antalya'da kazanılan madalyalar, Bolulu sporcuların disiplin, azim ve yeteneklerini gözler önüne seriyor. Bu başarılar, aynı zamanda sporcularımızın uluslararası müsabakalarda daha büyük başarılara ulaşma motivasyonunu artırıyor. Bangkok'ta yapılacak olan şampiyona, bu genç yetenekler için yeni zaferler kazanma ve Türkiye'yi dünya sahnesinde temsil etme şansı sunuyor.

Bolu’yu Bangkok'ta temsil edecekler

# nisan, türkiye, uluslararası, spor

25 Nis 2024 - 11:53 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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