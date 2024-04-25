Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın heyecanı Bolu'da yaşandı!

Bolu, Türkiye'nin dört bir yanından genç yetenekleri ağırladı. İmam Hatip Okulları arasında büyük bir rekabete sahne olan "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye 1. Bölge Finali", Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edildi ve Türkiye'nin çeşitli illerinden yetenekli öğrencileri bir araya getirdi.

Çoklu Şehir Katılımı ile Zengin Bir Yarışma

Yarışmaya Zonguldak, Kastamonu, Bolu, Bartın, Karabük, Sinop, Kırıkkale, Çankırı, Ankara ve Çorum illerinden gelen İmam Hatip okullarının başarılı öğrencileri katıldı. Genç yetenekler, ezan okuma becerilerini sergileyerek jüri ve izleyicileri büyüledi.

Kategoriler ve Kazananlar

Yarışma iki ana kategoride düzenlendi: ortaokul ve lise. Ortaokul kategorisinde, Ankara Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu'ndan Hamza Şahin birinciliği elde ederken, lise kategorisinde ise Ankara Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mehmet Atıf Koca zirveye çıktı.

Kültürel Mirasımızın Genç Temsilcileri

Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması, Türkiye'nin kültürel mirasını yaşatma ve genç nesillere aktarma konusunda önemli bir platform sunuyor. Yarışma, gençlerin dini bilgilerini ve ezan okuma yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyarak, bu alandaki yetenekleri keşfetmelerine ve sergilemelerine imkan sağlıyor.