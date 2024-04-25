Şiddetli rüzgar Bolu Mudurnu'da esnafı vurdu! Manav tentesi yıkıldı

Meteoroloji'den Uyarı Gelmişti: Fırtına ve Toz Taşınımı Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Bolu bölgesinde kuvvetli fırtına ve toz taşınımı beklendiğini duyurmuştu. Bu uyarının ardından Mudurnu ilçesi, zaman zaman şiddetli rüzgarların hüküm sürdüğü bir alan haline geldi. Fırtına, özellikle açık alanlarda bulunan esnafları olumsuz etkiledi.

Manav Dükkanında Maddi Hasar Meydana Geldi

Mudurnu'daki fırtına, ilçe merkezinde bulunan bir manav dükkanının tentesini devirdi. Olay, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya yol açmadı. Ancak, tentenin yıkılması sonucu manav dükkanında maddi hasar oluştu. Dükkan sahibi, durumla ilgili gerekli tedbirleri alarak, hasarın onarımı için çalışmalara başladı.

Bolu ve Çevresinde Fırtına Tehlikesi Devam Ediyor

Meteoroloji yetkilileri, Bolu ve çevresinde fırtına uyarısının devam ettiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Özellikle açık alanlarda çalışan esnafların ve dışarıda bulunan vatandaşların, şiddetli rüzgarlara karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor. Bolu Valiliği ve ilgili kurumlar, olası acil durumlara karşı hazırlıklarını sürdürüyor ve güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyor.