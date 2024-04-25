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Şiddetli rüzgar Bolu Mudurnu'da esnafı vurdu! Manav tentesi yıkıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şiddetli fırtınalar, manav dükkanlarını da etkiledi. Geçtiğimiz günlerde meteoroloji tarafından uyarısı yapılan toz taşınımı ve fırtına, bölgede etkisini sürdürüyor. Özellikle Mudurnu ilçesi, fırtınanın zarar verdiği noktalardan biri oldu. İlçe merkezindeki bir manav dükkanının tentesi, fırtınanın şiddetiyle yıkıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Şiddetli rüzgar Bolu Mudurnu'da esnafı vurdu! Manav tentesi yıkıldı mask
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Meteoroloji'den Uyarı Gelmişti: Fırtına ve Toz Taşınımı Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Bolu bölgesinde kuvvetli fırtına ve toz taşınımı beklendiğini duyurmuştu. Bu uyarının ardından Mudurnu ilçesi, zaman zaman şiddetli rüzgarların hüküm sürdüğü bir alan haline geldi. Fırtına, özellikle açık alanlarda bulunan esnafları olumsuz etkiledi.

Manav Dükkanında Maddi Hasar Meydana Geldi

Mudurnu'daki fırtına, ilçe merkezinde bulunan bir manav dükkanının tentesini devirdi. Olay, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya yol açmadı. Ancak, tentenin yıkılması sonucu manav dükkanında maddi hasar oluştu. Dükkan sahibi, durumla ilgili gerekli tedbirleri alarak, hasarın onarımı için çalışmalara başladı.

Şiddetli rüzgar Bolu Mudurnu'da esnafı vurdu! Manav tentesi yıkıldı

Bolu ve Çevresinde Fırtına Tehlikesi Devam Ediyor

Meteoroloji yetkilileri, Bolu ve çevresinde fırtına uyarısının devam ettiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Özellikle açık alanlarda çalışan esnafların ve dışarıda bulunan vatandaşların, şiddetli rüzgarlara karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor. Bolu Valiliği ve ilgili kurumlar, olası acil durumlara karşı hazırlıklarını sürdürüyor ve güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyor.
# mudurnu, meteoroloji

25 Nis 2024 - 13:49 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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