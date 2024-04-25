Ekonomist Selçuk Geçer'den yatırımcılara önemli uyarılar ve tahminler

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcılara gelecek dönem için kritik tavsiyelerde bulundu. Artan bölgesel gerilimler ve ekonomik dalgalanmalar ışığında, Geçer yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Altın ve gümüş piyasaları
Altın fiyatlarının kısa vadede 3200 ile 3250 dolar arasında olabileceğini öngören Geçer, gümüşün ise 36 dolara yükselebileceğini belirtti. Yatırımcılara bu metallerdeki potansiyeli değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Kripto para dünyası
Bitcoin için de tahminlerde bulunan Geçer, önümüzdeki iki yıl içinde Bitcoin'in 1 milyon dolara ulaşabileceğini fakat kısa vadede yaklaşık 60-61 bin dolar seviyelerine geri çekilebileceğini ifade etti. Bu hafta yatırımcıların özellikle dikkatli olmalarını önerdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.