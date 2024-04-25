- Ekonomi

Ekonomist Selçuk Geçer'den yatırımcılara önemli uyarılar ve tahminler

Ekonomist Selçuk Geçer, yatırım araçlarına dair önemli uyarılar yaparak, altın, gümüş ve Bitcoin yatırımcılarını dikkatli olmaya çağırdı.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Ekonomist Selçuk Geçer'den yatırımcılara önemli uyarılar ve tahminler mask
Ekonomist Selçuk Geçer'den yatırımcılara önemli uyarılar ve tahminler
Ekonomist Selçuk Geçer'den yatırımcılara önemli uyarılar ve tahminler
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Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcılara gelecek dönem için kritik tavsiyelerde bulundu. Artan bölgesel gerilimler ve ekonomik dalgalanmalar ışığında, Geçer yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ekonomist Selçuk Geçer'den yatırımcılara önemli uyarılar ve tahminler

Altın ve gümüş piyasaları

Ekonomist Selçuk Geçer'den yatırımcılara önemli uyarılar ve tahminler

Altın fiyatlarının kısa vadede 3200 ile 3250 dolar arasında olabileceğini öngören Geçer, gümüşün ise 36 dolara yükselebileceğini belirtti. Yatırımcılara bu metallerdeki potansiyeli değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kripto para dünyası

Ekonomist Selçuk Geçer'den yatırımcılara önemli uyarılar ve tahminler

Bitcoin için de tahminlerde bulunan Geçer, önümüzdeki iki yıl içinde Bitcoin'in 1 milyon dolara ulaşabileceğini fakat kısa vadede yaklaşık 60-61 bin dolar seviyelerine geri çekilebileceğini ifade etti. Bu hafta yatırımcıların özellikle dikkatli olmalarını önerdi.

25 Nis 2024 - 21:00 - Ekonomi

Mahreç  Osman Aykan

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