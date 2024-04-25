Faik Öztürk sevenlerini korkuttu

Yaklaşık 20 gün önce Bodrum'da beyin kanaması geçiren Faik Öztürk'ün durumunun ciddiyeti, sağlık sürecindeki son gelişmelerle ortaya çıktı.

Beyin Kanaması Sonrası Felç Gelişimi

62 yaşındaki Faik Öztürk, geçirdiği beyin kanamasının ardından vücudunun sol tarafında felç meydana geldiğini açıkladı. Bu durum, Öztürk'ün sağlık durumunun ne denli ciddi olduğunu gözler önüne seriyor. 2018 yılında beş tıkalı damarına müdahale edilen ve kalp krizi atlatan Öztürk için bu olay, sağlık mücadelesinde yeni bir döneme işaret ediyor.

Fizik Tedaviyle Yeniden Sağlığa Kavuşma Çabası

Ankara'da fizik tedavi gören Öztürk, eski sağlığına kavuşma yolunda umutlu olduğunu belirtti. Fizik tedavinin Öztürk için uzun ve zorlu bir süreç olduğu biliniyor, ancak sanatçı morali yüksek tutarak tedaviye devam ediyor.

Safiye Soyman'dan Destek

Faik Öztürk'e olan desteklerin en büyüğü, uzun yıllardır birlikte olduğu Safiye Soyman'dan geliyor. Soyman, Öztürk'ün sağlık durumuyla yakından ilgileniyor ve ona olan desteğini her fırsatta dile getiriyor. Çift, geçtiğimiz günlerde bir markanın ürün tanıtımına birlikte katılarak sosyal hayata olan bağlılıklarını da gösterdi.

Faik Öztürk'ün sağlık mücadelesi, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Öztürk'ün durumuna dair yeni gelişmeler, sanatçının sağlık sürecine ilişkin umutları da beraberinde getiriyor. Önümüzdeki günlerde tedaviye olan yanıtı ve sağlık durumundaki ilerlemeler, sevenlerini ve kamuoyunu bilgilendirecek.