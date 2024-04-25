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Dilan Polat mahkemede gözyaşlarına hakim olamadı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili davada Dilan ve Engin Polat çifti mahkemede savunma yaptı. İşte tüm detaylar...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Dilan Polat mahkemede gözyaşlarına hakim olamadı mask
Dilan Polat mahkemede gözyaşlarına hakim olamadı
Dilan Polat mahkemede gözyaşlarına hakim olamadı
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Mahkeme Süreci Başladı

İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde, sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanması olayıyla ilgili dava görülmeye başlandı. Dilan ve Engin Polat çifti, suçlamaları reddetti ve mahkemede duygusal anlar yaşandı.

Dilan Polat mahkemede gözyaşlarına hakim olamadı

Dilan Polat Gözyaşlarına Boğuldu

Dilan Polat, mahkeme salonuna girerken eşi Engin Polat'ın elini tutarak ağladı. Kızına yönelik sevgi dolu sözler sarf eden Dilan Polat, zaman zaman duygusal anlar yaşayarak savunma yaptı. Banu Parlak ile olan ilişkisini anlatan Dilan Polat, Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasında bir rolü olmadığını ve olaydan sosyal medya üzerinden haberdar olduğunu belirtti.

Dilan Polat mahkemede gözyaşlarına hakim olamadı

Engin Polat Kendini Savundu

Engin Polat ise Banu Parlak'ı tanımadığını ve herhangi bir ilişkisi olmadığını ifade etti. Kendisinin ve ailesinin kurşunlama olayıyla hiçbir bağlantısının olmadığını savunan Polat, kendilerine yönelik iftira atıldığını söyledi.

Dilan Polat mahkemede gözyaşlarına hakim olamadı

Tehdit İddiaları ve Savunmalar

Polat çifti, kendilerini tehdit eden Daltonlar çetesi ile de herhangi bir ilişkilerinin olmadığını, tehditlere maruz kaldıklarını ve bu tehditlerin mesajlarla kanıtlanabileceğini belirtti. Ayrıca, Pendik şubelerinin tehdit edildiğini ve Halil İbrahim Kalkan tarafından zorla para talep edildiğini iddia etti.

# istanbul, Medya

25 Nis 2024 - 14:38 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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