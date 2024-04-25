Dilan Polat mahkemede gözyaşlarına hakim olamadı

Mahkeme Süreci Başladı
İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde, sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanması olayıyla ilgili dava görülmeye başlandı. Dilan ve Engin Polat çifti, suçlamaları reddetti ve mahkemede duygusal anlar yaşandı.
Dilan Polat Gözyaşlarına Boğuldu
Dilan Polat, mahkeme salonuna girerken eşi Engin Polat'ın elini tutarak ağladı. Kızına yönelik sevgi dolu sözler sarf eden Dilan Polat, zaman zaman duygusal anlar yaşayarak savunma yaptı. Banu Parlak ile olan ilişkisini anlatan Dilan Polat, Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasında bir rolü olmadığını ve olaydan sosyal medya üzerinden haberdar olduğunu belirtti.
Engin Polat Kendini Savundu
Engin Polat ise Banu Parlak'ı tanımadığını ve herhangi bir ilişkisi olmadığını ifade etti. Kendisinin ve ailesinin kurşunlama olayıyla hiçbir bağlantısının olmadığını savunan Polat, kendilerine yönelik iftira atıldığını söyledi.
Tehdit İddiaları ve Savunmalar
Polat çifti, kendilerini tehdit eden Daltonlar çetesi ile de herhangi bir ilişkilerinin olmadığını, tehditlere maruz kaldıklarını ve bu tehditlerin mesajlarla kanıtlanabileceğini belirtti. Ayrıca, Pendik şubelerinin tehdit edildiğini ve Halil İbrahim Kalkan tarafından zorla para talep edildiğini iddia etti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.