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Gerede'de yangın sonrası fidan dikimi gerçekleşti! Danişmentler yaylası yeniden yeşilleniyor

Bolu Gerede'de, geçen yıl yangında zarar gören Danişmentler Yaylası'na Bolu Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde 2 bin fidan dikilerek yeniden canlandırıldı.

Anadolu Ajansı
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Gerede'de yangın sonrası fidan dikimi gerçekleşti! Danişmentler yaylası yeniden yeşilleniyor mask
Gerede'de yangın sonrası fidan dikimi gerçekleşti! Danişmentler yaylası yeniden yeşilleniyor
Gerede'de yangın sonrası fidan dikimi gerçekleşti! Danişmentler yaylası yeniden yeşilleniyor
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Bolu'nun Gerede ilçesinde geçtiğimiz yıl büyük zarar gören ormanlık alan, "küllerinden doğan ormanlar" projesi kapsamında yeniden canlandırılıyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikim etkinliği ile Danişmentler Yaylası'ndaki 2 hektarlık alana 2 bin fidan dikildi.

Gerede'de yangın sonrası fidan dikimi gerçekleşti! Danişmentler yaylası yeniden yeşilleniyor

Yeniden Yeşeren Umutlar: Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Öncülüğünde Gerçekleşen Fidan Dikimi

Etkinliğe Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk başta olmak üzere, orman personeli, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, geçen yıl yangından zarar gören alanda fidanları toprakla buluşturarak, alana yeni bir hayat vermeyi amaçladılar.Gerede'de yangın sonrası fidan dikimi gerçekleşti! Danişmentler yaylası yeniden yeşilleniyor

Ormanlık Alanlarda Yeniden Yeşillenme: Topluluk Çabasıyla Gerçekleşen Fidan Dikimi

Fidan dikimi sonrasında etkinlik alanında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlik, toplumun çeşitli kesimlerinin katılımıyla gerçekleşen önemli bir çevre yenilenme hareketi olarak dikkat çekiyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün öncülüğünde düzenlenen bu etkinlik, ormanlık alanların sürdürülebilir yönetimi ve doğal yaşamın korunmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.Gerede'de yangın sonrası fidan dikimi gerçekleşti! Danişmentler yaylası yeniden yeşilleniyor
# çevre

25 Nis 2024 - 15:41 Bolu/ Gerede- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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