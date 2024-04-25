Keneleri patlatmak zararlı mı? Uzmanından hayatî öneriler…

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi riski ve belirtileri

Bahar ve yaz ayları, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riskinin arttığı zamanlardır. Bu zoonotik hastalık, keneler aracılığıyla bulaşır ve yüksek ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ve baş ağrıları gibi belirtiler gösterir. Dr. Ece Ertürk Kocabaş, ağır vakalarda hastalığın ölümcül kanamalara yol açabileceğini belirtmektedir. Özellikle kenelerin en aktif olduğu dönemlerde, bu belirtilere karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Kene tutunmasından kaynaklanan tehlikeler

KKKA, enfekte olmuş bir kenenin insan derisine tutunması ile bulaşır. Dr. Kocabaş'a göre, tutunmadan sonraki 1-3 gün içinde hastalık belirtileri ortaya çıkmaya başlar ve bazen 9 güne kadar sürebilir. Hayvanlardan ya da viremik hastalardan kan, doku ve diğer vücut sıvılarına doğrudan temas halinde de hastalık bulaşabilir.

Kene nasıl çıkarılmalı?

Kene tutunması durumunda, kesinlikle evde veya bireysel müdahale ile kenenin çıkarılmaması gerekmektedir. Kenenin profesyonelce ve tıbbi bir ortamda çıkarılması önerilir. Kene çıkarıldıktan sonra, kişi KKKA semptomları açısından yakından izlenmelidir.

Kene tehlikesine karşı giyimle korunma

Dr. Kocabaş, kene yönünden riskli bölgelere gidildiğinde, vücudu tamamen kapatan giysiler giyilmesi, pantolon paçalarının çorap içine sokulması ve açık renkli kıyafetler tercih edilmesini önermektedir. Bu önlemler, kenelerin vücuda yapışmasını zorlaştırır ve görülmesini kolaylaştırır.

Kişisel kontrol ve önlemler

Evden döndükten sonra, özellikle çocukların ve kendi vücudunuzun keneler açısından dikkatle kontrol edilmesi önemlidir. Eğer kene bulunursa, hiç vakit kaybetmeden ve doğru bir yöntemle, uygun malzeme kullanılarak çıkarılmalıdır. Kendi başınıza çıkarmak yerine, bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

Hasta ile temas halinde alınması gereken önlemler

KKKA hastalığı taşıyabilecek hayvanlarla veya hastalarla temas halindeyken gerekli koruyucu önlemlerin alınması hayati önem taşır. Bu önlemler arasında eldiven, önlük ve maske kullanımı bulunmaktadır. Dr. Kocabaş, bu tür temasların ardından hijyen kurallarının titizlikle uygulanmasının gerekliliğini vurgulamaktadır.

Kenelerin güvenli imha yöntemleri

Kenelerin çıplak elle ezilmesi veya patlatılması kesinlikle tavsiye edilmez. Dr. Kocabaş, bu tür davranışların, kenenin içerdiği virüslerin bulaşmasını kolaylaştırabileceğini ifade eder. Keneler üzerine sigara basmak veya kolonya gibi maddeler dökmek, kenenin içeriğini baskı altında dışarı sızdırarak bulaş riskini artırabilir. Kenelerin güvenli bir şekilde imha edilmesi için profesyonel yöntemler tercih edilmelidir.