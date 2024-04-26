Üfleyerek kendini ele verdi… 44 deneme sonrası ehliyeti teslim etti

Kadın sürücünün üfleme dramı

Jandarma ve polisi alarma geçiren kovalamaca

Aksaray-Konya Karayolu'nda bir kadın sürücü, jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçışa başladı. Eşmekaya Kavşağı'ndan itibaren başlayan ve 53 kilometre süren bu kovalamaca, jandarma ve emniyet güçlerini alarma geçirdi. Kadın sürücü, polis ekiplerinin şehir merkezi girişindeki dur ihtarlarına da uymayarak kaçmaya devam etti.

Üfleme eğitimi ve alkol testi maratonu

Kadın sürücü Gülten Nas Y. (49), durdurulduktan sonra alkol testine tabi tutuldu. Polisler, sürücünün alkolmetreye üflermiş gibi yapıp üflememesi üzerine uzun bir üfleme eğitimi sürecine girdi. Üç farklı alkolmetre değiştirilerek yapılan 44 deneme sonucunda kadın sürücü, nihayetinde gerçek bir üfleme gerçekleştirdi ve 0.97 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis sabrı ve teknik eğitim

Olay yerindeki polis memurları, sürücüye doğru üfleme teknikleri konusunda eğitim verdi. Ağzıyla nasıl üflenmesi gerektiğini gösteren polis memuru ve elindeki üfleme çubuğunun poşetiyle teknik anlatan diğer polis, sürücünün doğru üflemesini sağlamak için büyük çaba sarf etti.

Cezai işlemler ve ehliyetin el konulması

Alkol testinin ardından Gülten Nas Y.'ye 6,439 TL idari para cezası kesildi ve ehliyetine altı ay süreyle el konuldu. Bu cezai işlem, diğer sürücüler için de caydırıcı bir örnek oldu.

Kovalamacanın güvenlik riskleri

Bu tehlikeli kovalamaca sırasında jandarma ve polis ekipleri, olası bir kaza riskine karşı son derece dikkatli bir takip gerçekleştirdi. Sürücünün kontrolsüz hareketlerine rağmen, herhangi bir kazanın önüne geçilmesi sağlandı.

Görgü tanıkları ve medya yansımaları

Bu olay, çevredeki görgü tanıkları ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadın sürücünün rahat tavırları ve polis ekiplerinin kararlı müdahalesi dikkat çekiciydi. Olayın medyada geniş yankı bulması, trafik güvenliği ve alkol denetimlerinin önemine dair farkındalığı artırdı.