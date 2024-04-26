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Evinizi haşerelerden nasıl korursunuz?

İlkbaharda ısınan hava ile birlikte yeryüzüne çıkmaya başlayan yılanlar, akrepler ve keneler gibi tehlikeli haşerelerle nasıl başa çıkılır? Veteriner Hekim Serkan Eroğlu, bahçe evlerine göç edecek vatandaşlar için hayati korunma yöntemleri ve gerekli bahçe düzenlemelerini açıklıyor.

Sadiye Dura
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Evinizi haşerelerden nasıl korursunuz? mask
Evinizi haşerelerden nasıl korursunuz?
Evinizi haşerelerden nasıl korursunuz?
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Uyanan yılanlar ve keneler

İlkbaharın ılık rüzgarları, yalnızca çiçeklerin açmasına değil, yılan, akrep, sarıkız, kene ve sivrisinek gibi haşerelerin de uyanmasına sebep olur. Veteriner Hekim Serkan Eroğlu, özellikle bağ evlerine göç edecek olan vatandaşların, bu canlıların tehditlerine karşı uyanık olmaları gerektiğini vurguluyor.

Evinizi haşerelerden nasıl korursunuz?

Bahçelerde yapılması gereken düzenlemeler

Isınan hava, karların altında kışlayan haşereler için ideal çıkış koşullarını sağlar. Eroğlu, su birikintilerinin ve otların temizlenmesi gerektiğini belirterek, düzenli bahçe bakımının ve gerekirse ilaçlamanın önemini öne çıkarıyor. Bu tür önlemler, bahçe evlerinin bu canlılar için çekici olmasını önleyecektir.Evinizi haşerelerden nasıl korursunuz?

Mesire alanlarında kenelere karşı alınacak önlemler

Keneler, birçok hastalığın taşıyıcısıdır ve ilkbahar-sonbahar dönemlerinde özellikle aktif olurlar. Eroğlu, açık renkli giysiler giyilmesini ve çizme gibi koruyucu ayakkabılar kullanılmasını öneriyor. Bu, kenelerin fark edilmesini kolaylaştırır ve olası ısırıklara karşı koruma sağlar.Evinizi haşerelerden nasıl korursunuz?

Piknik ve dinlenme alanları için güvenlik önerileri

Piknik yaparken, hayvanların doğal yaşam alanlarından uzak, açık ve temiz alanlar tercih edilmelidir. Eroğlu, böylece kenelerden uzak durulabileceğini ve repelent (kovucu) spreylerin de ekstra bir koruma katmanı oluşturacağını ifade ediyor.Evinizi haşerelerden nasıl korursunuz?

Kene ısırığına ilk müdahale

Kene ısırığı durumunda, Eroğlu kenenin kişiler tarafından çıkarılmaması gerektiğini, bu işlemin mutlaka doktor kontrolünde yapılması gerektiğini belirtiyor. Piknikten veya doğa yürüyüşünden dönüldükten sonra yapılan vücut kontrolleri, kenenin erken fark edilmesini sağlayabilir.Evinizi haşerelerden nasıl korursunuz?

Doğa ile uyumlu yaşamın önemi

Eroğlu, doğal yaşam alanlarına olan saygının altını çiziyor. Doğada yaşayan canlılarla uyum içinde olmanın, bu canlıların yaşam alanlarına girmemek ve onları rahatsız etmemekle başladığını vurguluyor. İnsanların bu alanlarda dikkatli ve bilinçli davranmaları, hem kendi güvenlikleri hem de doğal dengenin korunması için hayati öneme sahiptir.

# doğa

26 Nis 2024 - 09:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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