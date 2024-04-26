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Astım ve solunum hastalarına kritik önlemler!

Afrika'dan esen rüzgarlarla gelen çöl tozu Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ciddi bir hava kirliliğine neden oluyor. Bu havanın ciddi risk oluşturduğu astım ve solunum hastaları için alınması gereken tedbirler ve önlemler haberimizde…

Esra Perçin
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Astım ve solunum hastalarına kritik önlemler! mask
Astım ve solunum hastalarına kritik önlemler!
Astım ve solunum hastalarına kritik önlemler!
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Toz bulutunun tehlikeleri ve korunma yolları

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası ve beraberindeki toz taşınımı, Türkiye'nin Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ciddi bir hava kirliliği yaratıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre, solunum yolu hastalıkları olan bireyler bu dönemde özellikle dikkatli olmalıdır. Bu tozlar, solunum sıkıntılarına neden olabilir ve mevcut hastalıkları kötüleştirebilir.

Astım ve solunum hastalarına kritik önlemler!

Evde hava kalitesini koruma

Uzmanlar, toz taşınımı sırasında özellikle astım hastalarının evlerde kalması gerektiğini öneriyor. Pencereler kapalı tutulmalı ve mümkünse hava temizleyiciler gibi cihazlar kullanılarak iç mekan hava kalitesi artırılmalı. Bu dönemde evin sabah saatlerinde değil, öğleden sonra havalandırılması daha uygun olacaktır.

Astım ve solunum hastalarına kritik önlemler!

Maske kullanımının önemi

Çöl tozu içeren dış ortamlarda zaman geçirilmesi gerektiğinde, yüksek koruma sağlayan N95 maskelerin kullanılması önerilmektedir. Dr. Arzu Ertem Cengiz, bu tür maskelerin solunum sıkıntılarını minimuma indireceğini belirtiyor. Maskeler, toz partiküllerini filtreleyerek nefes almayı kolaylaştırır ve olası astım krizlerinin önüne geçer.

Astım ve solunum hastalarına kritik önlemler!

Astım kontrolü ve ilaç tedavisi

Astım, düzenli ilaç kullanımı ve doktor kontrolleriyle yönetilebilen kronik bir hastalıktır. İnhalasyon yoluyla alınan ilaçlar, hastalığın kontrol altında tutulmasında büyük rol oynar. Dr. Hacer Ofluoğlu, astım hastalarının tedaviye başladıktan sonra ilk birkaç ay içinde ve sonrasında her altı ayda bir doktor kontrolünden geçmeleri gerektiğini vurgulamaktadır.Astım ve solunum hastalarına kritik önlemler!

Yaşlılar, hamileler ve çocuklar

Toz taşınımı, yaşlılar, hamileler ve çocuklar gibi hassas gruplar için de tehlikeler arz eder. Bu gruplar, solunum yetmezliğine varabilecek ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir. Uzmanlar, bu kişilerin dışarı çıkarken yüksek koruma sağlayan maskeler takmalarını ve toz taşınımının yoğun olduğu günlerde mümkünse dışarı çıkmamalarını önermektedir.Astım ve solunum hastalarına kritik önlemler!

Önlemler ve günlük rutinler

Bu dönemde, astım ve solunum yolu hastalıkları olan kişilerin günlük rutinlerini gözden geçirmeleri ve dışarıya çıkışlarını sınırlamaları önerilir. Ayrıca, dışarıdan eve gelindiğinde giysilerin dışarıda bırakılması, duş alınması ve elbiselerin içeride yıkanması gibi ek önlemler alınabilir.

Toz taşınımının olumsuz etkilerinden korunmak için alınabilecek önlemleri ve tedbirleri bilmek, özellikle astım ve diğer solunum yolu hastalıkları olan bireyler için bu zorlu dönemde büyük önem taşımaktadır. Herkesin sağlık durumunu yakından takip etmesi ve gerekli önlemleri titizlikle uygulaması gerekmektedir.

# türkiye, meteoroloji, karadeniz

26 Nis 2024 - 10:00 - Sağlık

Mahreç  Esra Perçin

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