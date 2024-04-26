Bolu'da komedi fırtınası… Seviyorsan git ayrıl bence

Bolu'da bir akşam dolusu kahkaha

Bolu Necip Fazıl Kültür Merkezi, geçtiğimiz Çarşamba akşamı "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı komedi oyununa ev sahipliği yaptı. İrfan Kangı'nın yazdığı bu tek perdelik oyun, Ufuk Özkan, Rojda Demirer ve Hamdi Alp gibi tecrübeli oyuncuların etkileyici performanslarıyla dikkat çekti.

Oyunun konusu ve sahne dinamikleri

Oyun, boşanmak üzere olan Ayhan ve Özlem adındaki çiftin son buluşmasını sahneye taşıyor. Çiftin geçmişte yaşadıklarını komik bir dille ele alan oyun, Krizantem Çay Bahçesi'nin sahibinin de dahil olmasıyla daha da renkleniyor. İzleyiciler, oyun süresince sahnenin bir parçası haline gelerek, interaktif bir deneyim yaşadı.

Salon tamamen doldu

Bolu'da tiyatro severler, bu komedi oyununa yoğun ilgi gösterdi. Salonun tamamen dolması ve sürekli kahkahalar oyunun ne kadar beğenildiğini gösterdi. Oyun sonunda Bolu Kültür Sanat Organizasyonu tarafından oyunculara çiçekler takdim edildi ve izleyicilerle hatıra fotoğrafları çekildi.

Oyuncuların deneyimleri ve turne planları

Rojda Demirer ve Ufuk Özkan, oyun hakkında ve turne deneyimleri hakkında bilgiler verdi. Demirer, Ekim ayından beri süren turneleri ve sahneye olan özlemleri hakkında konuştu. Özkan ise Bolu'daki ikinci performanslarının yine büyük ilgi gördüğünü ve "Ufuk Çizgisi" isimli yeni gösterileri hakkında bilgi verdi. Bu yeni gösterinin İskenderun'da prömiyer yaptığını ve gelecek planlarında Bolu'nun da olduğunu belirtti.

Sanatın Bolu'daki yeri ve önemi

"Seviyorsan Git Ayrıl Bence" oyunu, Bolu'nun kültür ve sanat hayatına katkıda bulunarak, şehrin sosyal yaşamına renk kattı. Bolu Kültür Sanat Organizasyonu, ileriye dönük planlarla sanatseverlere daha fazla içerik sunmayı amaçlıyor. Bu tür etkinlikler, tiyatro, müzik ve diğer sanat dallarının Bolu'da gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

Bu oyun ve Bolu'da gerçekleştirilen diğer kültürel etkinlikler, şehrin sanatsal atmosferini zenginleştirerek yerel halka ve ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.