Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında ilk derbi zaferini arıyor

Trendyol Süper Lig'de bu sezon henüz bir derbi galibiyeti elde edemeyen Beşiktaş, bu hafta sonu Fenerbahçe ile yapacağı maçta galibiyet hasretine son vermek istiyor. Siyah-beyazlı takım, ligdeki rakipleri karşısında zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.

Sezonun kritik mücadelesi

34. hafta maçında, Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş için bu maç, 2023-2024 sezonundaki ilk derbi galibiyetini alma fırsatı olarak görülüyor. Daha önceki haftalarda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yenilgiler yaşayan Beşiktaş, bu kez üç puanı hedefliyor.

Önceki derbi maçlarında yaşananlar

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Galatasaray'a deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye ise evinde 3-1 mağlup olmuştu. İkinci yarıda Galatasaray ile yapılan ev sahibi maçından da 1-0 yenik ayrılan Kartal, bu mağlubiyetlerle taraftarlarını üzmüştü.

Taraftarına hediye galibiyet peşinde

Kötü geçen sezonun ardından, teknik heyet ve futbolcular, Fenerbahçe karşılaşmasını kazanarak taraftarlarına moral vermek ve sezonun geri kalanında daha iyi bir performans sergilemek için sahaya çıkacak. Bu kritik maç, hem puan tablosu için hem de moral motivasyon açısından Beşiktaş için büyük önem taşıyor.