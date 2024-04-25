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Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında ilk derbi zaferini arıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk derbi galibiyetini elde etmek için mücadele edecek. Bu kritik maç öncesi son durumlar ve takım hedefleri haberimizde.

İhlas Haber Ajansı
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Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında ilk derbi zaferini arıyor mask
Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında ilk derbi zaferini arıyor
Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında ilk derbi zaferini arıyor
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Trendyol Süper Lig'de bu sezon henüz bir derbi galibiyeti elde edemeyen Beşiktaş, bu hafta sonu Fenerbahçe ile yapacağı maçta galibiyet hasretine son vermek istiyor. Siyah-beyazlı takım, ligdeki rakipleri karşısında zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında ilk derbi zaferini arıyor

Sezonun kritik mücadelesi

34. hafta maçında, Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş için bu maç, 2023-2024 sezonundaki ilk derbi galibiyetini alma fırsatı olarak görülüyor. Daha önceki haftalarda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yenilgiler yaşayan Beşiktaş, bu kez üç puanı hedefliyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında ilk derbi zaferini arıyor

Önceki derbi maçlarında yaşananlar

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Galatasaray'a deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye ise evinde 3-1 mağlup olmuştu. İkinci yarıda Galatasaray ile yapılan ev sahibi maçından da 1-0 yenik ayrılan Kartal, bu mağlubiyetlerle taraftarlarını üzmüştü.

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında ilk derbi zaferini arıyor

Taraftarına hediye galibiyet peşinde

Kötü geçen sezonun ardından, teknik heyet ve futbolcular, Fenerbahçe karşılaşmasını kazanarak taraftarlarına moral vermek ve sezonun geri kalanında daha iyi bir performans sergilemek için sahaya çıkacak. Bu kritik maç, hem puan tablosu için hem de moral motivasyon açısından Beşiktaş için büyük önem taşıyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında ilk derbi zaferini arıyor

25 Nis 2024 - 16:56 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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