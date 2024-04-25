Şampiyon olan takımları bilen Astrolog Meral Güven 2024 Süper Lig şampiyonu kim olacak? Açıkladı!

Ünlü astrolog Meral Güven, spor tahminleriyle adından sıkça söz ettiren bir isim. Güven, daha önceki sezonda yaptığı doğru tahminlerle dikkat çekmişti ve bu yıl için de tahminlerini paylaştı. Peki, bu sezon hangi takım şampiyon olacak? İşte Meral Güven'in gözünden Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi.

Geçmişten günümüze doğru tahminler

Meral Güven, özellikle futbol tahminleriyle tanınan bir astrolog. Son üç yılın şampiyonlarını başarıyla öngördüğünü belirten Güven, bu sezona dair öngörülerini de futbolseverlerle paylaştı. Ünlü astrolog, geçmiş sezonda "Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak ancak sezon sonunda bir mucize gerçekleştirerek şampiyon olacak" demiş ve bu tahmini gerçekleşmişti.

Astroloji ve Futbol yeni bir trend mi?

Astroloji, günümüzde birçok farklı alanda karar verme süreçlerini etkiliyor. Özellikle spor müsabakaları öncesinde, taraftarlar takımlarının başarılı olup olmayacağını astrolojik tahminlerle öğrenmeye çalışıyor. Meral Güven gibi isimler, bu konuda oldukça ilgi çekiyor ve tahminleri büyük bir merakla takip ediliyor.

Meral Güven'den yeni sezon tahminleri

Meral Güven, geçtiğimiz Ağustos ayında yapmış olduğu konuşmada, bu sezon ve önümüzdeki sezon için tahminlerini açıklamıştı. Güven, "Bu sezon ve önümüzdeki sezon olmak üzere Fenerbahçe, iki yıl üst üste Süper Lig'de şampiyon olacak" şeklinde konuşmuştu. Ligin sonuna doğru yaklaşırken, Güven'in bu tahmini merak konusu oldu.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk kartları

Güven, sezon başında Fenerbahçe'nin iki yıl üst üste şampiyon olacağını öngörmüştü ve şimdi, ligin bitimine 5 hafta kala, tahminlerinde ısrarlı. "Kartlarım ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia ediyor. Trabzonspor şampiyon olacak dediğimde dalga geçmiştiniz, ancak kartlarım inatla Fenerbahçe şampiyon olacak diyor” şeklinde konuştu.

İlerleyen haftalarda ne bekleniyor?

Ligde kalan son beş hafta, Fenerbahçe'nin performansı ve Güven'in tahminlerinin doğruluğu açısından büyük önem taşıyor. Eğer Güven'in öngörüleri yine doğru çıkarsa, bu onun astroloji alanındaki başarısını pekiştirecek ve futbol tahminlerinde astrolojinin etkisi bir kez daha gündeme gelecek.