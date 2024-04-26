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Korkunç kazadan saniyelerle kurtuluş! Bolu Mudurnu'da tır faciadan döndü

Bolu’nun Mudurnu’da, yağışın yol açtığı kaygan zeminde kontrolden çıkan bir tırın şarampole yuvarlanma tehlikesiyle son buldu. Mudurnu-Akyazı kara yolunda, Göynük kavşağı yakınlarında gerçekleşen bu korkutucu olay, tır sürücüsünün manevraları sayesinde olası bir felaketin önüne geçti.

İhlas Haber Ajansı
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Korkunç kazadan saniyelerle kurtuluş! Bolu Mudurnu'da tır faciadan döndü mask
Korkunç kazadan saniyelerle kurtuluş! Bolu Mudurnu'da tır faciadan döndü
Korkunç kazadan saniyelerle kurtuluş! Bolu Mudurnu'da tır faciadan döndü
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Yağmurun Etkisiyle Kayganlaşan Yol Kaza Riskini Artırdı

Edinilen bilgilere göre, Akyazı yönüne doğru ilerlerken Göynük kavşağı mevkiinde kontrolden çıkan 01 AAF 414 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanma tehlikesi yaşadı. Yağışlı hava, yolun kayganlaşmasına neden olarak kazanın boyutunu artırırken, sürücünün becerisi ve soğukkanlılığı sayesinde araç, şarampole düşmekten son anda kurtarıldı.

Korkunç kazadan saniyelerle kurtuluş! Bolu Mudurnu'da tır faciadan döndü

Sürücü Kazayı Yara Almadan Atlattı

Olay yerinden yaklaşık 3 metre aşağıda bulunan şarampole düşmek üzere olan tır, sürücüsünün dikkati ve hızlı tepkisi sayesinde güvenli bir şekilde durduruldu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, aracını kendi imkanlarıyla terk ederek, yoldan geçen diğer sürücülerden yardım istedi. Olay yerine hızla ulaşan oto kurtarıcı, tırı güvenli bir şekilde yol üzerine çekerek büyük bir tehlikeyi önlemiş oldu.Korkunç kazadan saniyelerle kurtuluş! Bolu Mudurnu'da tır faciadan döndü
# kaza, araç

26 Nis 2024 - 09:15 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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