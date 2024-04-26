Korkunç kazadan saniyelerle kurtuluş! Bolu Mudurnu'da tır faciadan döndü

Yağmurun Etkisiyle Kayganlaşan Yol Kaza Riskini Artırdı
Edinilen bilgilere göre, Akyazı yönüne doğru ilerlerken Göynük kavşağı mevkiinde kontrolden çıkan 01 AAF 414 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanma tehlikesi yaşadı. Yağışlı hava, yolun kayganlaşmasına neden olarak kazanın boyutunu artırırken, sürücünün becerisi ve soğukkanlılığı sayesinde araç, şarampole düşmekten son anda kurtarıldı.
Sürücü Kazayı Yara Almadan Atlattı
Olay yerinden yaklaşık 3 metre aşağıda bulunan şarampole düşmek üzere olan tır, sürücüsünün dikkati ve hızlı tepkisi sayesinde güvenli bir şekilde durduruldu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, aracını kendi imkanlarıyla terk ederek, yoldan geçen diğer sürücülerden yardım istedi. Olay yerine hızla ulaşan oto kurtarıcı, tırı güvenli bir şekilde yol üzerine çekerek büyük bir tehlikeyi önlemiş oldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.