Bolu'nun gizli cevheri: Kıbrıscık'ta güreş tutkusu sınır tanımıyor!

Bolu'nun ilçesi Kıbrıscık, ata sporu güreşe olan büyük sevgisiyle adından söz ettiriyor. İlçede dört ay önce başlatılan Kıbrıscık Güreş Kursu, yerel halkın yoğun ilgisi ile şimdiden popüler bir etkinlik haline geldi. Milli sporcu ve antrenör Mehmet Coşgungönül önderliğinde yürütülen bu kurslar, gençlerin ulusal sahneye adım atmaları için büyük bir fırsat sunuyor.

Güreş eğitimleri çeşitli mekanlarda gerçekleşiyor

Kıbrıscık'taki güreş kursları, Kıbrıscık Fitness Salonu, İlçe Çim Sahası ve Kıbrıscık Ortaokulu Spor Salonu gibi çeşitli yerlerde gerçekleştiriliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte antrenmanlar artık çim zeminde de yapılmaya başlandı, bu da sporcuların farklı koşullarda yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıyor.

Kıbrıscık'tan yıldızlar çıkıyor

Bu kurslar, Kıbrıscık Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün özellikle ilçe gençlerinden gelen yoğun talep üzerine hayata geçirdiği bir proje. Amacı, ilçeden ulusal ve uluslararası müsabakalara katılacak yeteneklerin keşfedilmesi ve yetiştirilmesi. Kursa katılan gençler, il ve iller arası yarışmalara katılma şansı elde ediyorlar, bu da onlara büyük bir motivasyon kaynağı sağlıyor.

Kış ve yaz spor okulları ile sürekli eğitim

Kıbrıscık'ta güreş kursları, kış spor okulu kapsamında başlatıldı ve yaz okulları kapsamında da yeni öğrenci kayıtları alınıyor. Bu, ilçedeki gençler için yıl boyunca spor yapma ve kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

Kıbrıscık'ta bir kültür ve topluluk etkinliği

Kıbrıscık'ta güreş, sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda bir kültür ve topluluk etkinliği. Deneyimli eğitmenlerin rehberliğinde gençler, hem fiziksel hem de mental olarak kendilerini geliştiriyorlar. İlçe halkının bu spora olan destek ve ilgisi, Kıbrıscık'ı bir güreş merkezi haline getiriyor.