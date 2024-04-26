Mudurnu’da bahar bereketi! Fide satışlarına yoğun ilgi

Baharın Gelişiyle Fideler Toprağa

Bolu Mudurnu’da bahar aylarının gelmesiyle birlikte seracılık faaliyetlerine hız kazandırdı. İlçede, Mudurnu Ziraat Odası Başkanlığı'nın düzenlediği fide satış etkinliği, yerel halktan büyük ilgi gördü. Özellikle domates, biber, salatalık, karpuz ve kavun gibi yazlık ürünlerin fideleri, bahçe ve seracılık meraklılarını cezbetti.

Fide Fiyatları Cazip: 7 ile 12,5 TL Arası

Mudurnu Ziraat Odası'nın önünde kurulan satış noktasında sunulan fideler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Fidelerin fiyatı 7 ile 12,5 Türk Lirası arasında değişirken, her bütçeye uygun seçenekler sunuluyor. Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin, yaptığı açıklamada, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaliteli fidelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Talep artarsa fide getirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza bereketli ürünler dilerim," ifadelerini kullandı.

Mudurnu'da Bahçe ve Sera Ürünleri İlgi Odağı

İlkbaharın ısınan havaları, Mudurnu'daki seracılık ve bahçecilik aktivitelerini canlandırdı. Vatandaşlar, alım gücüne uygun fiyatlarla sunulan yüksek kaliteli fideler sayesinde kendi bahçelerinde taze meyve ve sebzeler yetiştirme fırsatı buluyor. Mudurnu Ziraat Odası'nın organize ettiği bu etkinlik, yerel ekonomiye de katkıda bulunuyor ve ilçenin tarımsal potansiyelini artırıyor.