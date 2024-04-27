Artan sıcaklar sıtma olma riskinizi artırıyor!

Küresel sıtma mücadelesi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), her yıl 25 Nisan’da düzenlenen Dünya Sıtma ile Mücadele Günü kapsamında, küresel çapta sıtma ile mücadelede farkındalık yaratma ve bilgi paylaşımı etkinlikleri düzenlemekte. 2022 yılından itibaren yapılan çalışmalar, sıtma vakalarının ve ölümlerin önlenmesi adına önemli adımlar atıldığını gösteriyor. Ancak iklim krizi, sıtma ile mücadelede yeni zorluklar ortaya koyuyor ve hastalığın daha önce etkilenmeyen bölgelere yayılmasına neden olabilir.

İklim krizinin sıtma üzerindeki etkileri

İngiltere'deki Wellcome Trust'ın bilim verileri bölümünden Dr. İsabel Fletcher, iklim değişikliğinin sıtma parazitini taşıyan sivrisineklerin yayılmasını kolaylaştırdığını belirtiyor. Artan hava sıcaklıkları, sivrisineklerin yaşam alanlarını genişleterek, sıtmanın yayılma potansiyelini artırıyor. IPCC raporlarına göre, mevcut iklim hedefleriyle bile dünya bu yüzyılın sonuna kadar 3,2 derece ısınabilir, bu da sıtmanın coğrafi yayılımını artırabilir.

Küresel sağlıkta aşılamaların rolü

2019 yılında WHO tarafından onaylanan ilk sıtma aşısı RTS,S, özellikle Gana, Kenya ve Malawi'de bir milyondan fazla çocuğa uygulandı. Bu aşı, şiddetli sıtma vakalarını azaltmada büyük başarı gösterdi. İkinci bir aşı olan R21/Matrix-M ve BioNTech tarafından geliştirilen mRNA teknolojisine dayanan yeni bir sıtma aşısı gibi alternatifler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bu aşıların geniş çapta kullanımı, özellikle yüksek risk altındaki bölgelerde çocuk ölümlerinin önlenmesinde kritik öneme sahiptir.

Aşı stratejileri ve üretim kapasiteleri

WHO'nun sıtma ile mücadele stratejisi, 2030 yılına kadar sıtma vakalarını ve ölümleri yüzde 90 oranında azaltmayı hedefliyor. Ancak aşı talebi, mevcut üretim kapasitesinin çok üzerinde. GSK, yıllık 15 milyon doz üretimle sınırlı kalmakta ve bu, talebi karşılamada yetersiz kalmaktadır. Bu durum, özellikle Sahra altı Afrika'da büyük bir sorun teşkil etmekte.

İklim değişikliği ve sağlık politikaları

İklim krizinin sıtma üzerindeki etkilerini anlamak ve gelecekteki tehditleri azaltmak için daha fazla araştırma ve uluslararası iş birliği gerekiyor. Uzmanlar, iklim değişikliğiyle mücadelenin, sıtma gibi bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınmasında merkezi bir rol oynaması gerektiğini vurguluyor. Küresel ısınma ve sağlık sektörü arasındaki bağlantıların daha iyi anlaşılması, hastalık yönetim stratejilerinin etkinliğini artıracaktır.