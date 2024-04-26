Yeniçağa İtfaiyesi ve Özel İdare'den tosun kurtarma operasyonu!

TEM Otoyolu'nda Kurtarma Operasyonu

Dörtdivan, TEM Otoyolu'nda çamura saplanmış iki büyükbaş hayvanın kurtarılması için Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, Metro Tesisleri yakınlarında mahsur kalan tosunları başarılı bir operasyonla kurtardı.

Kayıp Tosunlar Sahibine Teslim Edildi

Öğle saatlerinde yapılan ihbarın ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, dün akşamdan bu yana kayıp olan tosunları bulundukları çamur deryasından çıkarmak için çalışmalara başladı. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda, yaklaşık 500 kilo ağırlığında olan hayvanlar, sahiplerine sağ salim teslim edildi.

İtfaiye ve Özel İdare Ekipleri El Ele

Zorlu koşullar altında gerçekleşen kurtarma operasyonunda, itfaiye müdürlüğünün imkanları yetersiz kalınca Dörtdivan İlçe Özel İdare Müdürlüğü devreye girdi. İlçe bünyesinde bulunan lastik tekerli kepçe, çamura saplanan tosunları kurtarmak için olay yerine getirildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çabaları sonucu hayvanlar kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Koordineli Çalışmanın Başarısı

112 kontrol komuta merkezinin yönlendirmesiyle başlatılan operasyonda, Dörtdivan özel idare kurumu ve Dörtdivan belediyesi koordinasyon içinde hareket etti. Kurtarma operasyonu, yerel yönetimlerin etkili iş birliği ve koordinasyonunun bir örneği olarak dikkat çekti.