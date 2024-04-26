Gerede Ormanları, "Küllerinden Doğan Ormanlar" etkinliği ile yeniden yeşeriyor

Gerede'de Doğa Kendini Yeniden Canlandırıyor

Bolu'nun en büyük ilçelerinden biri olan Gerede, geçen yıl yaşanan orman yangınlarının ardından zarar gören doğal yaşam alanlarını yeniden canlandırmak için büyük bir çaba içerisine girdi. Danişmentler Yaylası'nda gerçekleşen yangının ardından, "Küllerinden Doğan Ormanlar" programı kapsamında, ilçe sakinleri ve çeşitli kurumların katılımıyla bir fidan dikim etkinliği düzenlendi. Bu etkinlik, doğanın ve topluluğun direncinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Topluluk Destekli Fidan Dikim Etkinliği

Gerede'deki etkinliğe, Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Mehmet Avcı, Belediye Başkanı Mustafa Allar gibi yerel yöneticilerin yanı sıra İlçe Müftüsü Yüksel Başkan ve Orman İşletme Müdürü Vasfi Cem Bulut da katıldı. Ayrıca öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş da etkinlikte yer alarak fidan dikimi gerçekleştirdi. İlçe Müftüsü'nün dua okumasıyla başlayan etkinlik, açılış konuşmalarının ardından toplu fidan dikimi ile devam etti.

2 Bin Fidan Yeni Toprakla Buluştu

Etkinlik sırasında, yangından zarar gören alana sarı çam, ladin ve sedir gibi türlerden oluşan toplam 2 bin fidan dikildi. Bu fidanlar, yangının yaralarını sarmak ve doğal habitatı yeniden kurmak amacıyla özenle seçildi. Katılımcılar, fidanları dikkatle toprakla buluşturarak gelecek nesillere daha yeşil bir Gerede bırakma umudu taşıdılar.

Orman İşletmesinden Katılımcılara Teşekkür İkramı

Gerede Orman İşletme Müdürlüğü, etkinliğe katılanlara ikramlarda bulunarak, günün önemine dikkat çekti. Etkinlik, katılımcıların doğaya olan bağlılıklarını pekiştiren ve yerel topluluğun birlikte çalışarak büyük değişiklikler yapabileceğinin altını çizen önemli bir sosyal olay olarak sona erdi.

Bu etkinlik, Gerede'nin doğal güzelliklerini koruma ve gelecekteki nesillere aktarma konusunda toplumsal bir bilinç oluşturmayı amaçlıyor ve ilçenin yeşil dokusunun yeniden inşasında kritik bir adım olarak kabul ediliyor.