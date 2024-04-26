Vali Kılıç ve Bakan Işıkhan 2024 istihdam ve eğitim stratejilerini değerlendirdi

Ulusal Çapta İstihdam ve Eğitim

Türkiye'nin tüm valileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, video konferans yoluyla gerçekleştirilen 2024 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda buluştu. Toplantı, ülke genelinde istihdam ve mesleki eğitim alanındaki stratejilerin gözden geçirilmesine odaklandı.

Bakan Işıkhan'dan İstihdam Vurgusu

Bakan Işıkhan, toplantıda yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasını canlandırmak ve mesleki eğitim kalitesini artırmak için yeni politikaların gerekliliğine değindi. "2024 iş gücü piyasası ve eğitim programlarımızda önemli yenilikler yapılacak," diyerek yeni dal ve branşların eğitim sistemine entegrasyonuna dikkat çekti.

Detaylı İş Gücü Piyasa Araştırması Raporu

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından yürütülen 2024 İş Gücü Piyasa Araştırması'nın sonuçları, ilgili stratejilerle birlikte değerlendirildi. İl Milli Eğitim Müdürlükleri, okullarda açılacak veya kapatılacak yeni bölüm ve branşlar hakkında bilgiler sunarak eğitimdeki değişikliklerin yönünü belirledi.

Toplantı sonucunda, Türkiye'nin istihdam ve mesleki eğitimdeki gelecek vizyonuna dair stratejiler netleştirilerek, bu kararların hızla uygulanması için adımlar atılması planlandı.