- Kültür-Sanat

Arkadaşım Keman ve Hatay Kardeş Sesler konseri büyüledi

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 'Arkadaşım Keman Projesi' kapsamında düzenlenen ve İskenderun Belediyesi Çocuk Korosunun katıldığı 'Arkadaşım Keman ve Hatay Kardeş Sesler' konserine katıldı. Konser, sanatın birleştirici gücünü ve eğitimin önemini vurguladı.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Arkadaşım Keman ve Hatay Kardeş Sesler konseri büyüledi mask
Arkadaşım Keman ve Hatay Kardeş Sesler konseri büyüledi
Arkadaşım Keman ve Hatay Kardeş Sesler konseri büyüledi
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Bolu Valiliği, sanat ve eğitimde fark yaratıyor

Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Arkadaşım Keman ve Hatay Kardeş Sesler" konserine katılarak, sanat ve eğitimin toplumsal gelişimdeki rolünü bir kez daha vurguladı. Bu özel etkinlik, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İskenderun Belediyesi Çocuk Korosu işbirliğiyle gerçekleşti, katılımcılara müziğin sihirli dünyasını sundu.

Arkadaşım Keman ve Hatay Kardeş Sesler konseri büyüledi

'Arkadaşım Keman Projesi' ile değişim rüzgarları

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde yürütülen "Arkadaşım Keman Projesi", öğrencilere keman eğitimi vererek sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Bu proje, öğrencilerin hem bireysel yeteneklerini geliştirmelerine hem de kolektif bir ortamda uyum içinde çalışmalarını sağlıyor.

Arkadaşım Keman ve Hatay Kardeş Sesler konseri büyüledi

Vali Kılıç'tan sanata ve eğitime tam destek

Vali Kılıç, konserdeki konuşmasında, sanatın ve müziğin bireyler arası bağları güçlendirme ve kültürel çeşitliliği teşvik etme kapasitesine dikkat çekti. Eğitimde sanatsal faaliyetlerin entegrasyonunun, öğrencilerin sosyal ve akademik başarıları üzerindeki pozitif etkilerine vurgu yaptı.

Arkadaşım Keman ve Hatay Kardeş Sesler konseri büyüledi

İskenderun Belediyesi Çocuk Korosu'ndan unutulmaz performans

İskenderun Belediyesi Çocuk Korosu, etkinlikte sergiledikleri muhteşem performans ile dinleyicileri büyüledi. Repertuarlarında yer alan çeşitli müzik parçalarıyla hem eğlendirdiler hem de izleyicilere duygusal anlar yaşattılar. Bu performans, koronun yeteneklerini ve müzik eğitiminin gücünü gözler önüne serdi.

Arkadaşım Keman ve Hatay Kardeş Sesler konseri büyüledi

Sanatın eğitime katkıları

Konser, sanatın eğitim süreçlerine entegrasyonunun çocukların gelişimine sağladığı katkıları açıkça ortaya koydu. Müzik eğitimi, öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneklerini ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor, aynı zamanda akademik başarılarına olumlu bir etki yapıyor.Arkadaşım Keman ve Hatay Kardeş Sesler konseri büyüledi

Bolu'da sanat ve eğitim birlikteliği

Vali Kılıç, konserin başarısını takdir ederek, benzer kültürel ve eğitim projelerinin devam edeceğini duyurdu. Bolu'da sanat ve eğitimin bir arada ilerlediği bir gelecek vizyonu çizerek, bu tür etkinliklerin toplumun her kesimini bir araya getirerek kültürel anlamda zenginleşmesine katkıda bulunacağını belirtti. Valilik, bu tür projelerle toplumsal gelişimi ve kültürel altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor.Arkadaşım Keman ve Hatay Kardeş Sesler konseri büyüledi

# eğitim

26 Nis 2024 - 13:00 Bolu- Kültür-Sanat

Mahreç  Rahmiye Beydili

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