Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de Çorum FK ile kritik karşılaşmaya hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK, kendi sahasında Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Erzurumspor FK, bu kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Ligde kalma mücadelesi devam ediyor

31 maç sonunda 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyetle ligde 10. sırada yer alan Erzurumspor FK, sezonun son virajına girerken ligde kalmayı hedefliyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu önderliğinde mavi-beyazlı takım, kendi tesislerinde yoğun tempoda antrenmanlara devam ediyor. Hakan Kutlu, takımının motivasyonunu yüksek tutarak güvenli bölgede kalmak istediklerini belirtti.

Kazım Karabekir'de nefes kesen mücadele

Erzurumspor FK'nın evinde ağırlayacağı Çorum FK maçı, Kazım Karabekir Stadyumu'nda 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Bu önemli karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Mavi-beyazlılar, taraftarlarının desteğiyle ligdeki konumlarını sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Son düzlükteki stratejik önem

Sezonun bu kritik döneminde, Erzurumspor FK ve Çorum FK arasındaki mücadele, ligdeki yerlerini belirlemede büyük önem taşıyor. Her iki takım için de puanlar, ligde kalma yarışında kritik rol oynayacak.

Erzurumspor FK, bu zorlu karşılaşmadan alınacak olası bir galibiyetle ligdeki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Mavi-beyazlılar, Çorum FK karşısında saha avantajını en iyi şekilde kullanarak, sezon sonuna doğru önemli bir adım atmayı planlıyor.