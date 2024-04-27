Yenilikçi Tasarım ve Güçlü Güncellemeler

BMW, 2025 model yılı için elektrikli i4 sedan ve benzinle çalışan 4 Serisi Gran Coupe modellerini yeniden tasarlayarak otomobil dünyasında dikkat çekici bir yenilik yaptığını duyurdu. İki model de estetik ve mekanik açıdan önemli iyileştirmeler içeriyor, bu da onları pazardaki en çekici araçlar arasına sokuyor.

Revize Edilmiş İkonik Böbrek Izgaralar

BMW'nin tartışmalı simgesi olan böbrek ızgaralar, her iki modelde de modern ve yenilikçi bir görünüm kazandı. Elektrikli i4 modelinde ızgaranın üst yarısı, aracın azalan soğutma ihtiyacını karşılamak üzere kapalı bir tasarıma sahipken, 4 Serisi Gran Coupe gazla çalışan motorun gereksinimlerine uygun olarak tamamen açık bir yapıda.

Teknolojik Farlar ve Arka Lambalar

Her iki model de LED modül teknolojisine sahip yeni farlarla donatılmıştır. Bu farlar, anahtar aracın yakınına geldiğinde etkileyici bir karşılama animasyonu sunuyor. Yenilenen arka lambalar ise aracın modern ve şık görünümünü tamamlıyor.

Gelişmiş Hibrit Sistem ve Güç Artışı

4 Serisi Gran Coupe, BMW'nin revize edilmiş 48 volt hibrit sistemini barındırıyor. Bu sistem, ilk kez temel dört silindirli motora entegre edilerek hem yakıt verimliliğini artırıyor hem de M440i modelinde gücü 4 beygir artırarak toplamda 386 beygir güce ulaşıyor.

İç Mekan ve Yazılım Güncellemeleri

İç mekan, iDrive 8.5 yazılımı ile güncellenmiş ve artık klima kontrolleri, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon simidi kontrolleri dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor. Yeni fırçalanmış alüminyum kaplama ve iki yeni açık gözenekli ahşap seçeneği, lüks ve konforu artırıyor.

Elektrikli BMW i4 için Yenilikçi Şarj Sistemi

Elektrikli i4 modeli, beş adede kadar şarj sözleşmesini saklayabilen ve birden fazla şarj ağına doğrudan ödeme yapabilen yenilikçi bir tak ve şarj sistemine sahip. Bu özellik, i4 kullanıcılarının şarj süreçlerini daha rahat ve verimli hale getiriyor.

Üretim ve Piyasaya Sürülme Tarihi

BMW, her iki modelin de 2025 Temmuz ayında üretime başlamasını ve satışa sunulma tarihlerine yakın bir dönemde fiyatlandırma bilgisinin açıklanmasını planlıyor. Bu, potansiyel alıcılar için heyecan verici gelişmeler anlamına geliyor.

2025 BMW i4 ve 4 Serisi Gran Coupe, yenilikçi tasarım özellikleri, gelişmiş teknolojik donanımları ve güçlü hibrit sistemleri ile modern otomobil severler için ideal seçenekler sunuyor. BMW'nin bu son güncellemeleri, markanın lüks ve performansı nasıl bir araya getirdiğinin somut örnekleri olarak öne çıkıyor.