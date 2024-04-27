Toyota Highlander EV yolda mı? Yeni yatırımlar ışığında elektrikli devrim!

Toyota'nın Elektrikli SUV Devrimi: Yeni Üç Sıra Koltuklu Model Yolda

Toyota, otomotiv sektöründeki elektrikli araç devrimine liderlik etmeye devam ediyor. Japon otomobil üreticisi, ABD'deki Indiana eyaletinde bulunan Princeton tesisine yapacağı 1,4 milyar dolarlık yatırımla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu yatırım, tamamen elektrikli ve üç sıralı koltuklara sahip yeni bir SUV modelinin üretimini kapsıyor. Peki, otomobil severlerin merakla beklediği bu model, uzun zamandır söylentileri dolaşan Toyota Highlander EV olabilir mi?

Yeni Yatırımlar ve Genişleyen Üretim Kapasitesi

Toyota'nın ABD'ye yönelik yatırımları sadece son dönemdeki bu gelişme ile sınırlı değil. Şirket, 2021 yılından bu yana ABD operasyonlarına toplamda 18,6 milyar dolar yatırım yapmış durumda. Yeni eklenen 1,4 milyar dolar ile birlikte, Toyota'nın Indiana'da toplam yatırımı 8 milyar doları aşarak, bölge ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor. Bu yatırımlar, 340 yeni iş imkanı yaratırken, mevcut 7.500 çalışanın da iş güvenliğini pekiştiriyor.

Üretimde Çeşitlilik ve Yeni Modeller

Indiana fabrikasında halihazırda Toyota Sienna, Highlander, Grand Highlander ve Lexus TX modelleri üretilmekte. Ancak Toyota'nın duyurduğu yeni üç sıralı elektrikli SUV, Kentucky'de kurulu başka bir tesiste üretilecek. Otomotiv Haberleri aracılığıyla bir sözcü, bu yeni modelin daha büyük ve ayrı bir SUV modeli olacağını belirtti. Bu durum, Toyota'nın elektrikli araçlar konusunda çeşitliliği artırma ve pazar ihtiyaçlarına daha geniş bir yelpazede cevap verme stratejisini gösteriyor.

Toyota Highlander EV: Gerçek mi, Yoksa Sadece Söylenti mi?

David Christ, Toyota'nın ABD bölümünün genel müdürü, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, Toyota'nın elektrikli araç yelpazesini genişleteceğini ve bunun içinde tamamen elektrikli bir Toyota Highlander üç sıralı EV'nin de bulunacağını belirtti. Ayrıca, Christ yeni aracın geleneksel bir "şasi tabanlı" araç olacağını, yani kaykay tabanlı EV platformlarından farklı bir yapıda olacağını ifade etti. Bu, Toyota'nın mevcut üretim tekniklerini ve altyapısını daha verimli bir şekilde kullanmayı hedeflediğinin bir göstergesi olabilir.

Pillerin Rolü ve Geleceği

Toyota aynı zamanda yeni yatırımlarının bir parçası olarak lityum iyon piller için bir pil paketi montaj hattını da ekleyeceğini duyurdu. Bu piller, 2025 yılında faaliyete geçmesi planlanan Kuzey Carolina'daki yeni EV pil fabrikasından tedarik edilecek. Bu strateji, Toyota'nın elektrikli araç üretiminde kendi tedarik zincirini güçlendirmeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediğini gösteriyor.

Rakiplere Gözdağı: Elektrikli Tacoma ve Tundra

Toyota, elektrikli araç pazarında sadece SUV'larla sınırlı kalmayı planlamıyor. Şirket, elektrikli Tacoma ve Tundra modellerini de geliştiriyor. Bu hamle, Ford F-150 Lightning ve Rivian R1T gibi rakipler karşısında rekabetçi bir konumda olmayı amaçlıyor. Toyota, bu stratejiyle pazardaki talep dinamiklerini ve rakip ürünlerin performansını yakından izleyerek, stratejik kararlarını şekillendiriyor.