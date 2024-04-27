2024 Volkswagen Golf R incelemesi! Teknoloji ve performans değerlendirmesi, özellikleri nasıl?

Dokunmatik Ekran Hayal Kırıklığı Devam Ediyor

2024 Volkswagen Golf R, yenilikçi tasarımıyla heyecan uyandırsa da, kullanıcı deneyimi bazı eleştirilere neden oluyor. İç mekan, ID.4 modelinden devralınan dokunmatik ekran arayüzü ve karmaşık kontrollerle dikkat çekiyor. Özellikle ısıtmalı koltuklar için karmaşık menü yapıları ve küçük dokunmatik tuşlar kullanıcıları zorluyor.

Zayıf Dokunmatik Kaydırıcılar ve Direksiyon Kontrolleri

Golf R, 2025 model yılında da iç aydınlatmalı dokunmatik kaydırıcılar gibi bazı iyileştirmelere kavuşmuş olsa da, bu özellikler yeterli dokunsal geri bildirim sağlamıyor. Ayrıca, parlak piyano siyahı kaplama, gündüz kullanımını zorlaştırıyor. Direksiyon üzerindeki dokunmatik kontroller ise, özellikle ses kontrolü kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyor.

Dijital Gösterge Panelinde Eksikler

Yenilenen dijital gösterge paneli, çeşitli görünüm seçenekleri sunsa da, temel sürüş bilgileri için yetersiz kalıyor. Özellikle takometrenin eksikliği, manuel şanzıman kullanıcıları için önemli bir handikap oluşturuyor.

Yüksek Performanslı Sürüş Modları

Volkswagen Golf R, sürüş dinamikleri açısından oldukça iddialı. Ayarlanabilir süspansiyon sistemi, kullanıcılara 15 farklı ayar sunarak, her türlü yol koşulunda optimum konfor ve performans sağlıyor. Özel ayarlar arasında Nurburgring ve Drift modları dikkat çekiyor.

Manuel Şanzımanın Son Demleri

2024 model yılı, Golf R için manuel şanzımanın son yılı olacak. Volkswagen'in bu kararı, özellikle manuel vites tutkunları arasında üzüntü yaratıyor. Şanzımanın tepkileri, hızlı ve kesin olmamakla birlikte, kullanımı son derece rahat.

İç Mekan Konforu ve Fonksiyonellik

Golf R, iç mekan konforunda da iddialı. Isıtmalı ve havalandırmalı koltuklar aynı anda kullanılabilirken, ekose döşeme seçeneği Amerika'da bulunmuyor. Ayrıca, aracın çocuk koltuğu uyumluluğu ve geniş iç hacmi, aileler için de uygun bir seçenek sunuyor.

Sınırlı Renk Seçenekleri

2024 Volkswagen Golf R, sadece üç renk seçeneği ile sınırlı kalmış. Bu durum, özellikle daha çeşitli bir renk paleti arayan kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratıyor.

Rakiplerle Karşılaştırma

Golf R, pazardaki rakipleri Honda Civic Type R ve Integra Type S ile kıyaslandığında, sürüş konforu ve ayarlanabilir süspansiyon özellikleriyle öne çıkıyor. Ancak, iç mekan kontrolleri ve manuel şanzıman seçenekleri açısından bazı eksiklikler sunuyor.

Son Düşünceler

Volkswagen Golf R, 2024 model yılı için teknoloji ve performans açısından karmaşık bir tablo sunuyor. Üstün sürüş dinamikleri ve ayarlanabilir süspansiyon sistemiyle öne çıkan araç, iç mekan ergonomisi ve kontroller konusunda ise kullanıcıların sabrını zorlayabilir. Manuel şanzımanın son yılı olması, bu modeli koleksiyoncular için değerli bir seçenek haline getiriyor.