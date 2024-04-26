Boluspor’dan ayrılan Moussiti-Oko’dan Boluspor’a şok sözler! “Uyuşturucu testine sokuldum”

Beviç Moussiti-Oko, Boluspor'dan ayrılmasının ardından Fransız basında Ouest France'a verdiği röportajda eski kulübüne yönelik ciddi iftiralarda bulundu. Sporcu, sakatlık yönetimi, doping iddiaları ve sözleşme ihlalleri gibi konularda kulübü suçladı. İşte Oko’nun Boluspor’a olan bu ihanetinin detayları.

Sakatlık yönetimi ve MR krizi

Eski Boluspor oyuncusu Moussiti-Oko, Ouest France'a verdiği röportajda sakatlığı hakkında konuştu. Moussiti-Oko, MR sonuçlarının negatif çıkmasına rağmen ağrılarının devam ettiğini belirtti. Üç hafta sonra tekrar MR çekildiğinde sonuç yine negatif çıktı. Ancak ağrılarının artmasıyla hızlanamadığını fark eden Moussiti-Oko, Paris'te MR çektirmek istedi ancak izin alamadı. Durumun gerginleştiğini ve antrenmanda tansiyonun yükseldiğini ifade etti.

Doping iddiaları ve ilaç krizi

Moussiti-Oko, uyku sorunları için kulüpten ilaç istediğinde, kendisine doping içerikli olduğu iddia edilen başka bir ilaç verildiğini öne sürdü. Oyuncu, bu durumun ardından kulüp Atletik direktörü ile yaşadığı görüşmelerde kendisine ilacın doping içerdiği bilgisinin verildiğini, ancak bu ilacı kendisinin talep etmediğini belirtti.

Tehditler ve güvenlik sorunları

Moussiti-Oko ayrıca, odasına izinsiz şekilde uygun olmayan ürünler konulduğunu ve bu durumun arkadaşlarıyla yaşadığı bir toplantı sırasında ortaya çıktığını açıkladı. Oyuncu, kulübün avukatı tarafından tehdit edildiğini ve polis nezaretinde tutulma tehditiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

“Polis tarafından karakola götürdüm”

Moussiti-Oko, kulübün verdiği ilacı çöpe atmalarını istediğini ve bunu yaptığını açıkladı. Ancak tesis odasında bu işlemi yaparken odasına güvenlik kamerası yerleştirildiğini belirtti. Daha sonra uyuşturucu iddialarıyla evine gelen polise bu video gönderildiğini söyledi. Polis tarafından karakola götürülüp idrar testi yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını ifade etti.

Hukuki yollar ve FIFA başvurusu

Moussiti-Oko, temiz olduğunu kanıtlamak amacıyla FIFA'ya başvurduğunu açıkladı. Şubat ayında yapılmayan bir ödeme ile ilgili olarak kulübün kendisine yanıltıcı bilgiler sunduğunu iddia eden Oko, sözleşmesinin de kulüp tarafından usulsüz şekilde değiştirildiğini öne sürdü. Bu tür bir durumla ilk kez karşılaştığını belirterek, diğer oyuncular ve kulüpler nezdinde itibarının zedelendiğini ifade etti. Adil bir muamele görseydi, sakatlıkla ilgili sorun yaşamadan oynayabileceğini belirtti.