500 kiloluk dev yırtıcı Karadeniz ormanlarının kralı uykusuz dolaşıyor

Kış Uykusuz Ayının Dron İle Buluşması

Karadeniz’in soğuk dağlarında kış uykusuna yatamayan bir ayı, gökyüzünde dostça süzülen bir dron ile karşılaştığında öyle bir tepki verdi ki, bu anlar doğa fotoğrafçısı Muhammet Tutar'ın kamerasına yansıdı. Kışın sıcak geçmesi sonucu uykusuz kalan ve yiyecek arayan ayının dronu fark ettiğinde sergilediği eğlenceli tepkiler izleyenlere tebessüm ettirdi.

Merakla İzlenen Ayıdan Gülümseten Selam

Düğünyazı Köyü’nün doğa güzellikleri arasında kayda alınan görüntülerde, bir ayı avucunun içi gibi bildiği ormanlık alanda yiyecek ararken dron ile karşılaşınca şaşkına döndü. İki ayak üzerine kalkıp adeta bir selam veren bu sevimli dev yırtıcı, teknoloji ile doğanın iç içe olduğu bu rastlantıda insanoğluna sempatik bir mesaj bıraktı.

Muhammet Tutar'dan Doğa Harikaları Kaydı

Tutar, Karadeniz Bölgesi’nin doğal yaşamını sadece ayılarla sınırlı tutmayıp, bölgenin zirvelerinde özgürce dolaşan yaban keçilerini de sürü halinde görüntülemeyi başardı. Yaban hayatının bu nadide parçalarını fotoğraflarken, doğal yaşamın korunması ve bu tür canlıların özgürce yaşamlarını sürdürebilmeleri için farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Doğa Fotoğrafçılığında İlginç Anlar

Bu ilginç buluşma, Karadeniz’in zorlu iklim şartlarına rağmen, bölgenin doğa fotoğrafçılığı için ne denli zengin olduğunu gösteriyor. Tutar’ın kamerasına yansıyan bu etkileyici görüntüler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarıyor.