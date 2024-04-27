Sağlık Bakanlığı'ndan dev kadro: 36 bin yeni sağlık personeli alınıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan dev personel alımı!

Sağlık Bakanlığı, bünyesine 36 bin yeni sağlık personeli katacak büyük bir alım sürecini başlatıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan personel alımı Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Başvuru koşulları ve süreci

Bu yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen başvuru şartları, geçmiş dönemlerde olduğu gibi Türk vatandaşları arasından seçim yapılmasını öngörüyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya mavi kart sahipleri başvuruda bulunabilecekler. Yabancı uyruklu adayların başvuruları ise kabul edilmeyecek. Adaylar, 657 sayılı Kanun’un 4. maddesi, 48’inci maddesinin A fıkrasının 4, 5, 6, ve 7’nci bentlerinde belirtilen genel şartlara ek olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak özel şartları da taşımaları gerekecek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması

Adayların, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince yapılacak değerlendirmelerden geçirilmesi zorunludur. Bu süreç, adayların kamu hizmetine uygunluklarının detaylı bir şekilde incelenmesini sağlayacak.

Branş dağılımı ve pozisyon detayları

Sağlık Bakanlığı, alım yapılacak branşlar ve pozisyonlar konusunda detaylı bir dağılım yapacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar farklı kategorilerde değerlendirilecek. Daha önce KPSS 2022/11 ve 2023/5 Tercih Kılavuzlarına göre yerleşen adaylar, bu yeni alım sürecinde sistem tarafından engelleneceklerdir.

Alımın etkileri ve hedefleri

Bu büyük çaplı personel alımı, Türkiye genelindeki sağlık kurumlarında çalışacak yeni personel ile birlikte sağlık hizmetlerinin daha geniş bir yelpazede sunulmasını ve hizmet kalitesinin artırılmasını hedefliyor. Alınacak personel sayesinde, daha etkili ve verimli bir sağlık sistemi oluşturulması planlanıyor.