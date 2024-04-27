Karadeniz’de vakalar artıyor! Gümüşhane’de son 10 günde vakalar arttı!

Gümüşhane'de KKKA vakalarında bahar artışı

Gümüşhane, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığında bu ilkbaharda dikkat çekici bir artış yaşamaktadır. Özellikle Kelkit Vadisi gibi kenelerin yoğun olduğu bölgelerde yaşayanlar için risk altındadır. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Furkan Kurt, son on günde bölgede vakaların ciddi şekilde arttığını rapor etmiştir.

Son durum ve hastalar üzerine bilgiler

Dr. Kurt'a göre, yılın ilk KKKA vakaları Gümüşhane'de görülmüş, son günlerde karı koca olan A.S. ve H.S. isimleriyle belirtilen hastalar da hastalığın teşhisiyle tedavi altına alınmışlardır. Şu ana kadar üç hastaya kesin tanı konulmuş, biri tedavi edilerek taburcu edilmiştir.

KKKA belirtileri ve tanı süreci

KKKA, başlangıçta ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları gibi genel üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle kendini gösterir. Dr. Kurt, geç başvurularda bu belirtilerin kanamalı komplikasyonlara dönüşebileceğini belirtiyor.

Bolu ve çevresinde de endişe artıyor

Gümüşhane'deki vakaların artması, yeşilliklerle dolu Bolu gibi çevre bölgeler için de endişe yaratmaktadır. Bölge sakinleri, KKKA'nın potansiyel yayılmasına karşı uyanık olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

Korunma yöntemleri ve kene ile mücadele

KKKA'ya özgü kanıtlanmış bir tedavi olmadığı için, korunma en önemli stratejidir. Dr. Kurt, riskli bölgelerde bulunan vatandaşların pantolon paçalarını çorap içine sokmaları, açık renkli giysiler giymeleri ve yüksek riskli alanlardan döndüklerinde vücutlarını keneler açısından kontrol etmeleri gerektiğini vurgular.

Kene ile doğru müdahale nasıl yapılmalı?

Kene ile karşılaşma durumunda, Dr. Kurt vatandaşların kene çıkarılması işlemini evde yapmamalarını, mümkünse bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını tavsiye eder. Çıplak elle dokunmadan, bir bez veya eldiven kullanarak kenenin çıkarılması önerilir.

Kenelerin güvenli imha yöntemleri

Kenelerin çıplak elle ezilmesi ya da patlatılması, KKKA'nın bulaş riskini artırabilir. Sigara söndürmek veya kolonya dökme gibi yanlış müdahaleler, keneyi irrite ederek hastalığın daha fazla yayılmasına neden olabilir.

Gümüşhane ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, KKKA hastalığının ciddiyeti ve yaygınlığı göz önünde bulundurularak ilkbahar ve yaz aylarında ekstra dikkatli olmalıdır. Kenelerle temas etmemek ve gerekli koruma önlemlerini almak, bu tehlikeli hastalığın önüne geçmede en etkili yöntemler arasındadır.