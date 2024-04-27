Ahmet Akduman, Mahalle Muhtarları Derneği’nin yeni başkanı

Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği’nde liderlik değişikliği yaşandı. Seyid Mahallesi eski Muhtarı İlhami Otacıoğlu’nun yerine Büyük Cami Mahallesi Muhtarı Ahmet Akduman başkan olarak seçildi.

Yeni Başkan Akduman

Yeni dönemde dernek başkanlığını üstlenen Ahmet Akduman, Büyük Cami Mahallesi’nde muhtarlık yapmaktadır. Akduman, adil ve çalışkan bir lider olarak tanınmakta; halkla olan yakın ilişkileri ve çözüm odaklı çalışmaları ile bilinmektedir. Mahallelinin güvenini kazanan Akduman, artık daha geniş bir sorumluluk alanına adım atmış durumda.

İlhami Otacıoğlu’nun veda dönemi

Seyid Mahallesi’ne yıllarca hizmet veren İlhami Otacıoğlu, son yerel seçimlerde arzu ettiği desteği bulamayınca hem muhtarlık hem de dernek başkanlığı görevlerine veda etmek zorunda kaldı. Otacıoğlu’nun deneyimleri, onun yerini alacak yeni başkan için değerli bir miras olarak kabul ediliyor.

Ahmet Akduman’ın vizyonu ve hedefleri

Başkanlık görevine başlar başlamaz Ahmet Akduman, derneğin ve mahallelerin karşı karşıya olduğu sorunlara dinamik çözümler üretmeyi hedefliyor. Mahalleler arası iş birliğini güçlendirmek, yaşlılar ve gençler için daha fazla sosyal aktivite düzenlemek ve altyapı sorunlarını hızlıca çözmek başlıca amaçları arasında.

Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği’nin yeni rolü

Akduman liderliğindeki Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği, mahalle muhtarlarının bir araya gelerek ortak sorunlara çözüm bulduğu, projeler geliştirdiği bir platform olmaya devam edecek. Akduman’ın yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşımları, derneğin daha etkin ve görünür bir rol üstlenmesini sağlamayı amaçlıyor.

Bolu’da yenilikler

Ahmet Akduman’ın liderliğindeki yeni dönem, Bolu için umut verici yenilikler vaat ediyor. Dinamik ve yenilikçi bir lider olarak Akduman, Bolu’nun mahallelerini modern, etkileşimli ve daha yaşanabilir hale getirmeyi hedefliyor.