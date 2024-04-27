Altın ithalatında yarım asır sonra büyük düşüş

Türkiye'nin artan altın talebi

Ekonomik Belirsizliklere Bir Yanıt Türkiye'de artan ekonomik belirsizlikler ve yüksek enflasyon oranları, vatandaşları ve şirketleri zorluyor. Bu durum, altın gibi değerli metalleri güvenli yatırım aracı olarak gören bireylerin ve kurumların altına yönelik talebini artırıyor. Son yıllarda bu talep, altın ithalatını tarihi zirvelere taşıyor ve güvenli liman olarak altının rolünü pekiştiriyor.

Rekor seviyede altın ithalatı ve ekonomik dinamikler

Geçmiş yıllarda Türkiye, yaklaşık 319 tonluk bir altın ithalatı gerçekleştirerek son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu dönemde altın, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için en önemli güvenli liman haline geldi.

Yeni ekonomi yönetiminin kısıtlayıcı tedbirleri

2024 başlarında göreve gelen yeni ekonomi yönetimi, finansal istikrarı sağlamak amacıyla altın ithalatında sıkılaştırıcı politikalar uygulamaya başladı. Bu politikaların etkisiyle, altın ithalatı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla dört kat azalarak önemli bir düşüş yaşadı.

Altın ithalatına yeni vergi ve kotasyonlar

Türkiye'deki yeni yönetim, altın ithalatını sınırlandırmak için çeşitli adımlar attı. Bu adımlar arasında, AB dışından yapılan altın ithalatına %20 vergi uygulanması ve ithalat kotalarının genişletilmesi yer aldı. Eylül ayında bu yeni düzenlemelerin etkisiyle ithal edilen altın miktarı önemli ölçüde azaldı.

Piyasadaki arz ve talep dengesizliği

Altın piyasasındaki arz-talep dengesizliği, sektör uzmanları tarafından endişeyle karşılanıyor. Uzmanlar, kota ve vergi düzenlemelerinin genişlemesi durumunda altın üreticileri ve kuyumcuların işlerinin zorlaşabileceğini, bu durumun piyasadaki fiyat makasını genişletebileceğini ve arzın talebi karşılamakta yetersiz kalabileceğini belirtiyorlar.

Küresel perspektifte altın fiyatları ve beklentiler

Küresel piyasalarda altın fiyatları, özellikle ABD'nin reel faiz oranları ve potansiyel küresel krizlerle sıkı bir bağlantı içerisinde bulunuyor. ABD'nin düşük faiz politikaları sürmesine rağmen, ons başına altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bu trend, özellikle Asya pazarlarında yatırımcıların dolar yerine altını tercih etmesiyle güçleniyor.