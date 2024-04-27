Ayıya not bırakan Kayak Antrenörü, “Ayı ise anlar” dedi

Karadeniz bölgesi, doğal güzellikleriyle bilinirken, Artvin'in Mersivan Dağı'nda bulunan Atabarı Kayak Merkezi, son dönemlerde farklı bir sebepten dolayı gündeme geldi. 2,200 metre yükseklikteki bu kayak merkezi, kış sezonu dışında kapalı olmasına rağmen, açlıkla mücadele eden ayıların uğrak noktası haline geldi. Özellikle Artvin Çoruh Üniversitesi Kayak Evi, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait binalar, ayıların ziyaretlerine maruz kaldı.

Fikri Özkan'dan özgün bir yaklaşım

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde görevli kayak antrenörü Fikri Özkan, yaşanan üçüncü ayı saldırısından sonra duruma esprili bir çözüm getirdi. Sık sık kapıları kırarak binalara zarar veren ayılara bir mesaj bırakmayı seçen Özkan, kapının altına "Ayı kardeş, kapıyı kırmanıza gerek yok. Anahtar paspasın altında. Şiddet hiçbir şeyi çözmez" yazılı bir not yerleştirdi.

Uzman görüşleri ve çözüm önerileri

Artvin Çoruh Üniversitesi'ndeki biyologlar ve çevre uzmanları, ayıların bu davranışının temelinde yatan sebepleri ve çözüm yollarını araştırıyor. Uzmanlar, ayıların yiyecek arayışının, insanların yaşam alanlarına yakın bölgelere sık sık gelmelerine neden olduğunu belirtiyor. Bölgedeki yaşam alanlarının korunması ve ayıların doğal habitatlarından uzaklaştırılmaması gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Artvin halkının tepkileri ve önlemleri

Artvin halkı, sık sık yaşanan bu olaylara karşı çeşitli önlemler almaya başladı. Ayıların binalara zarar vermesini engellemek için daha sağlam kapı ve pencereler tercih ediliyor. Aynı zamanda, yiyeceklerin daha güvenli şekilde saklanması gibi yöntemlerle ayı ziyaretlerinin önüne geçmeye çalışıyorlar.