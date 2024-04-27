Sahibindex'ten kritik veriler! Türkiye genelinde konut piyasasında son gelişmeler! Mart 2024 raporu şaşırttı!

Kiralık ve Satılık Konut Piyasaları İçin Önemli Veriler Açıklandı

sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğiyle hazırlanan “sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü” Mart raporu, Türkiye genelinde konut piyasasındaki son eğilimleri ortaya koydu. Rapora göre, satılık ve kiralık konut piyasasında fiyatlar düşmeye devam ediyor.

Ülke Genelinde Reel Fiyatlar Geriliyor

2020 yılından bu yana artış trendinde olan reel konut fiyat endeksi, 2023 Temmuz ayından itibaren düşüşe geçti. Mart 2024’te ise Şubat ayına kıyasla 0,8 puanlık bir azalışla 172,7 seviyesine indi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de benzer düşüşler gözlemlendi. İstanbul'da reel fiyatlar %16,1, İzmir'de %13,6 düşüş kaydederken, Ankara'da ise fiyatlar 2,4 puan geriledi.

Reel Fiyatlar ve Cari Değişimler

Mart 2024 itibarıyla, Türkiye genelinde cari fiyatlar yıllık bazda %44,8 olarak ölçüldü. Bu oran Şubat ayına göre 2,2 puanlık bir düşüşe işaret ediyor. Fiyatların enflasyon oranının altında kalması, reel fiyatlar üzerinde baskı oluşturarak azalmalarına neden oluyor.

Konut Arz ve Talebindeki Güncel Durum

Konut arzı, Mart ayında küçük çaplı bir artış gösterse de, İstanbul’da hafif bir düşüş yaşandı. Satılık konut ilan sayısı ülke genelinde %1,5, Ankara’da %1 ve İzmir’de %2,9 oranında arttı. Buna karşın, kiralık konut talebinde genel bir yavaşlama söz konusu. Mart ayında konut talebi, Şubat ayına göre %1,6 düşerek 112,4 seviyesine geriledi.

Kiralık Konut Piyasasında Mevsimsel Dalgalanmalar

Kiralık konut piyasasının öne çıkan bir özelliği de mevsimsel etkilere açık olması. Bahar ve yaz ayları boyunca artış gösteren talep, kış aylarında durağan bir seyir izliyor. Bu durum, özellikle tayinle şehir değiştirenler ve üniversite öğrencileri gibi faktörlerle açıklanabilir.

Teknoloji ve İnovasyonla Öne Çıkan sahibinden.com

2000 yılında Aksoy Group bünyesinde kurulan sahibinden.com, AR-GE merkezinde geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlerle Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri arasında yer alıyor. Platform, aylık 62,8 milyon kullanıcı tarafından ziyaret edilerek, 13,7 milyar sayfa görüntülenmesiyle dikkat çekiyor.

Konut Piyasasında Neler Oluyor?

Bu rapor, Türkiye'deki konut piyasasının dinamiklerini ve eğilimlerini derinlemesine analiz ediyor. Fiyatlar, talep ve arz gibi kritik faktörlerin yanı sıra, piyasanın genel durumu ve gelecek projeksiyonları hakkında önemli bilgiler sunuyor.