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Terlikle araç kullanmak yasak mı? Cezası ne kadar?

Yaz aylarında sıkça karşılaşılan terlikle araç kullanma durumu, güvenlik açısından endişeler yaratırken, cezai sorumluluğu olup olmaması merak konusu oluyor. Peki, terlikle araç kullanmak yasak mıdır ve cezası var mıdır? İşte cevaplar!

Arzu Sarı
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Terlikle araç kullanmak yasak mı? Cezası ne kadar?
Terlikle araç kullanmak yasak mı? Cezası ne kadar?
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Yazın gelmesiyle birlikte, birçok sürücü sıcak havaların etkisiyle terlikle araç kullanmayı tercih ediyor. Ancak bu durum, trafik güvenliği açısından bazı riskleri beraberinde getiriyor. Terlikle araç kullanmadan kaynaklı meydana gelen bir trafik kazaları, terlikle araç kullanmanın potansiyel tehlikelerini bir kez daha gündeme getiriyor.Terlikle araç kullanmak yasak mı? Cezası ne kadar?

Terlikle Araç Kullanımı Güvenli Mi?

Terlikle araç kullanmak, özellikle debriyaj, fren ve gaz pedallarının altına kaçabilmesi nedeniyle risk taşır. Uzmanlar, sürücülerin terlik yerine ayakları tam saran ayakkabılar giymesini öneriyor. Bu sayede, pedallar üzerinde daha iyi kontrol ve hissiyat sağlanabiliyor. Emniyet yetkilileri, güvenli sürüş için uygun ayakkabı giymenin önemini vurgulayarak, kaza durumunda ayakların korunmasına da işaret ediyorlar.

Terlikle araç kullanmak yasak mı? Cezası ne kadar?

Terlikle Araç Kullanmanın Cezai Sonuçları

Türkiye'de terlikle araç kullanmanın doğrudan bir cezai yaptırımı bulunmuyor. Ancak, bir kaza anında mahkeme, terlikle araç kullanmanın sürücünün reflekslerini olumsuz etkilediğine kanaat getirirse, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçundan işlem yapılabilir. Özellikle terlik giyerek veya çıplak ayakla sürüş yapmanın, sürücünün pedalları tam olarakkavrayamamasına neden olduğu biliniyor.

Terlikle araç kullanmak yasak mı? Cezası ne kadar?

Sonuç olarak, terlikle araç kullanmak doğrudan yasak olmasa da sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebileceği ve kaza riskini artırabileceği için önerilmemektedir. Sürücülerin hem kendilerini hem de diğer yolu kullanıcılarını korumak adına daha uygun ayakkabılar tercih etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Terlikle araç kullanmak yasak mı? Cezası ne kadar?

# türkiye, araç, trafik, kaza

27 Nis 2024 - 19:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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