27 Nis 2024 - 11:13- Gündem G:

28 Nisan 2024 Pazar Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Kıbrıscık dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

28 Nisan 2024 Pazar Kıbrıscık dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
28 Nisan 2024 Pazar Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Kıbrıscık dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask

28 Nisan 2024 Pazar Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUKIBRISCIK KARAKÖY KARAKÖY KÖYÜ İÇİ YOLU28.04.202409:3012:30
# nisan, pazar, tarih

27 Nis 2024 - 11:13 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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