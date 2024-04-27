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Melanom ile savaşta yeni dönem: kişiye özel aşı İngiltere'de test ediliyor

İngiltere'de, kişiye özel mRNA teknolojisi kullanılarak geliştirilen ilk cilt kanseri aşısı test ediliyor. Cilt kanseriyle mücadelede yeni bir dönem başlatan bu aşı, melanomun tedavisinde umut vaat ediyor.

Osman Aykan
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Melanom ile savaşta yeni dönem: kişiye özel aşı İngiltere'de test ediliyor mask
Melanom ile savaşta yeni dönem: kişiye özel aşı İngiltere'de test ediliyor
Melanom ile savaşta yeni dönem: kişiye özel aşı İngiltere'de test ediliyor
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Kişiye özel cilt kanseri aşısı İngiltere'de deneniyor

Melanom ile savaşta yeni dönem: kişiye özel aşı İngiltere'de test ediliyor

Cilt kanserinin en ölümcül formu olan melanomla mücadelede yeni bir umut: İngiltere'de kişiye özel ilk cilt kanseri aşısının testleri sürüyor. 52 yaşındaki Steve Young, melanom teşhisi sonrası bu öncü tedaviyi deneyen ilk kişilerden biri. Moderna ve Merck Sharp & Dohme tarafından geliştirilen ve mRNA teknolojisini kullanan bu aşı, kanserli hücreleri tanıyıp yok etmek için bağışıklık sistemini eğitiyor.

Yenilikçi yaklaşım: MRNA teknolojisiMelanom ile savaşta yeni dönem: kişiye özel aşı İngiltere'de test ediliyor

Aşı, mevcut COVID-19 aşılarında kullanılan benzer bir mRNA teknolojisi kullanıyor. Bağışıklık sistemi, bu yöntemle kanser hücrelerini daha etkin tanıyabilir ve yok edebilir. Tedavinin bir parçası olarak, hastalara aynı zamanda pembrolizumab (Keytruda) adı verilen ve bağışıklık sistemini güçlendirici bir ilaç da veriliyor.

Küresel testler ve gelecek vaadiMelanom ile savaşta yeni dönem: kişiye özel aşı İngiltere'de test ediliyor

Aşı, şu anda Faz 3 deneme aşamasında ve dünya genelinde, Avustralya da dahil olmak üzere, geniş kapsamlı testlerle değerlendiriliyor. Kişiselleştirilmiş aşının, hastaların genetik yapılarına özel olarak tasarlandığı ve vücudun yalnızca kanser hücrelerini hedef alacak şekilde eğitildiği bildiriliyor. Bu aşının başarılı olması halinde, melanom tedavisinde devrim yaratabileceği düşünülüyor.

27 Nis 2024 - 13:21 - Sağlık

Mahreç  Osman Aykan

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